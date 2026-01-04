+
प्रिक्साले किन्यो ‘दैलो कृषि’, किसानदेखि उपभोक्तासम्म विश्वासिलो खाद्य प्रणाली बनाउने लक्ष्य

यस अधिग्रहणलाई नेपालमा खाद्य सुरक्षा, किसानको सशक्तीकरण र उपभोक्ता आत्मविश्वास बढाउने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २४ गते १३:१७

  • प्रविधि कम्पनी प्रिक्सा (प्रिक्साल) ले दैलो कृषि खरिद गरी कृषि र खाद्य प्रणाली विश्वासिलो बनाउने योजना बनाएको छ।
  • प्रिक्साका सीईओ मनीष शर्माले नेपालमा खाद्य क्षेत्रमा विश्वासको ठूलो अभाव रहेको र त्यसलाई सुधार्न काम भइरहेको बताए।
  • प्रिक्साले दैलो कृषिको अधिग्रहणपछि दीर्घकालीन रूपमा कृषि क्षेत्रमा विश्वासिलो, पारदर्शी र दिगो पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिने जनाएको छ।

२४ पुस, काठमाडौं । नेपालमा कृषि र खाद्य प्रणाली अझै विश्वासिलो र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले प्रविधि कम्पनी प्रिक्सा ( प्रिक्साल) ले ‘दैलो कृषि’ खरिद गरेको छ ।

यो कदमसँगै अब किसानबाट उत्पादन भएका तरकारी, फलफूल र खाद्यान्न कहाँ उत्पादन भयो, कसरी आयो भन्ने कुरा उपभोक्ताले सजिलै थाहा पाउन सक्ने प्रणाली विकास गरिने प्रिक्साले जनाएको छ ।

प्रिक्साका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मनीष शर्माका अनुसार नेपालमा खाद्य क्षेत्रमा विश्वासको ठूलो अभाव छ । ‘हामी जे खान्छौं, त्यसमा भरोसा हुनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो,’ उनले भने ।

नेपाललाई केवल बजार नभई नयाँ प्रणाली विकास गर्ने प्रयोगशालाका रूपमा हेरेर काम गरिरहेको पनि उनको भनाइ छ ।

दैलो कृषि किसान र सहकारीसँग मिलेर सिधै उपभोक्ताको घरसम्म ताजा र प्रमाणित कृषि उपज पुर्‍याउँदै आएको प्ल्याटफर्म हो । यसका संस्थापक धीरज चापागाईंको नेतृत्वमा दैलो कृषिले उत्पादनको स्रोत खुल्ने (ट्रेसिबल) प्रणालीमा काम गर्दै आएको छ ।

प्रिक्साले दैलो कृषि किनेपछि तुरुन्तै नाम परिवर्तन गर्ने वा आक्रामक विस्तार गर्नेभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा कृषि क्षेत्रमा विश्वासिलो, पारदर्शी र दिगो पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिने जनाएको छ ।

यस अधिग्रहणलाई नेपालमा खाद्य सुरक्षा, किसानको सशक्तीकरण र उपभोक्ता आत्मविश्वास बढाउने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

कृषि र खाद्य प्रणाली दैलो कृषि प्रविधि कम्पनी प्रिक्सा
