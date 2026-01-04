+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

दिक्तेलमा स्कुले बालबालिकालाई क्यान्सर सचेतना प्रदान

२०८२ पुष २४ गते १२:५५ २०८२ पुष २४ गते १२:५५

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
दिक्तेलमा स्कुले बालबालिकालाई क्यान्सर सचेतना प्रदान

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • दिक्तेलस्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका करिब ७० विद्यार्थीलाई क्यान्सरबारे सचेतना प्रदान गरेको प्रा.डा. सुमन राज ताम्राकारले जानकारी दिए।

२४ पुस, काठमाडौं । क्यान्सरपीडितका लागि कोष निर्माण गर्ने उद्देश्यले पूर्व–पश्चिम साइकल यात्रामा निस्किएको टोली दिक्तेल पुगेको छ । जनवरी १ का दिन पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङबाट हिँडेको टोली मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै खोटाङको सदरमुकाम दिक्तेल पुगेको हो ।

टोलीले दिक्तेलस्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई क्यान्सरबारे सचेतना प्रदान गरेको टोलीमा सहभागी प्रा.डा. सुमन राज ताम्राकारले जानकारी दिए । डा.ताम्राकारले नै विद्यार्थीहरूलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरका विषयमा जानकारीहरू दिएका थिए ।

ताम्राकारका अनुसार अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम करिब ७० जना विद्यार्थी सहभागि थिए । उक्त कार्यक्रममा विद्यालयका शिक्षक, शिक्षिकाहरूको समेत उपस्थिति थियो ।

साइकल कल्चर कम्युनिटी र धुलिखेल अस्पतालको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको उक्त साइकल यात्रा १८०० किलोमिटर पार गरी बैतडीको झुलाघाटसम्म पुग्नेछ ।

क्यान्सर बालबालिका
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
अनलाइनखबर
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

दिक्तेलमा स्कुले बालबालिकालाई क्यान्सर सचेतना प्रदान

दिक्तेलमा स्कुले बालबालिकालाई क्यान्सर सचेतना प्रदान

१०० वर्षीया डाक्टर, जसले दिइन् घर बेचेर अस्पताललाई ३ करोड ४० लाख दान

१०० वर्षीया डाक्टर, जसले दिइन् घर बेचेर अस्पताललाई ३ करोड ४० लाख दान

जाडोमा हुनसक्छ हाइपोथर्मियाको जोखिम, कसरी बच्ने ?

जाडोमा हुनसक्छ हाइपोथर्मियाको जोखिम, कसरी बच्ने ?

डा. ओमरमान प्रधान

डा. ओमरमान प्रधान जनरल प्राक्टिसनर तथा इमर्जेन्सी मेडिसन, कन्सलटेन्ट

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

महिलाहरूमा महिनावारी सुकेपछि जोर्नी दुख्ने समस्या किन हुन्छ ?

महिलाहरूमा महिनावारी सुकेपछि जोर्नी दुख्ने समस्या किन हुन्छ ?

मेडिकल काउन्सिका नवनिर्वाचत उपाध्यक्ष र सदस्यहरूले गरे पदबहाली

मेडिकल काउन्सिका नवनिर्वाचत उपाध्यक्ष र सदस्यहरूले गरे पदबहाली

ट्रेन्डिङ

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
‘सासै फेर्न नसकेर ढलें, होसमा आउँदा देब्रे हात काटिएको रहेछ’

‘सासै फेर्न नसकेर ढलें, होसमा आउँदा देब्रे हात काटिएको रहेछ’
प्रधानमन्त्रीका श्रीमान् सुवेदीलाई थप उपचारका लागि भारत लगिँदै

प्रधानमन्त्रीका श्रीमान् सुवेदीलाई थप उपचारका लागि भारत लगिँदै
मेडिकल काउन्सिलको उपाध्यक्षमा डा.कुन्जाङ शेर्पा विजयी, सदस्यमा को-को ?

मेडिकल काउन्सिलको उपाध्यक्षमा डा.कुन्जाङ शेर्पा विजयी, सदस्यमा को-को ?
एमाले प्रतिनिधि बन्न पाएनन् सरकारी स्वास्थ्यकर्मी, गौतमको नेतृत्वमा नयाँ सूची

एमाले प्रतिनिधि बन्न पाएनन् सरकारी स्वास्थ्यकर्मी, गौतमको नेतृत्वमा नयाँ सूची
कुन उमेर पछि गर्ने ल्याब परीक्षण ?

कुन उमेर पछि गर्ने ल्याब परीक्षण ?

वेबस्टोरिज

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories

फिचर

सबै
दिक्तेलमा स्कुले बालबालिकालाई क्यान्सर सचेतना प्रदान
क्यान्सर

दिक्तेलमा स्कुले बालबालिकालाई क्यान्सर सचेतना प्रदान

१०० वर्षीया डाक्टर, जसले दिइन् घर बेचेर अस्पताललाई ३ करोड ४० लाख दान
स्वास्थ्य समाचार

१०० वर्षीया डाक्टर, जसले दिइन् घर बेचेर अस्पताललाई ३ करोड ४० लाख दान

जाडोमा हुनसक्छ हाइपोथर्मियाको जोखिम, कसरी बच्ने ?
स्वास्थ्य समाचार

जाडोमा हुनसक्छ हाइपोथर्मियाको जोखिम, कसरी बच्ने ?

डा. ओमरमान प्रधान

डा. ओमरमान प्रधान जनरल प्राक्टिसनर तथा इमर्जेन्सी मेडिसन, कन्सलटेन्ट
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?
हाड जोर्नी तथा नसा रोग

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

महिलाहरूमा महिनावारी सुकेपछि जोर्नी दुख्ने समस्या किन हुन्छ ?
प्रसूति तथा स्त्रीरोग

महिलाहरूमा महिनावारी सुकेपछि जोर्नी दुख्ने समस्या किन हुन्छ ?

मेडिकल काउन्सिका नवनिर्वाचत उपाध्यक्ष र सदस्यहरूले गरे पदबहाली
स्वास्थ्य समाचार

मेडिकल काउन्सिका नवनिर्वाचत उपाध्यक्ष र सदस्यहरूले गरे पदबहाली