+
English edition
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस

१०० वर्षीया डाक्टर, जसले दिइन् घर बेचेर अस्पताललाई ३ करोड ४० लाख दान

२०८२ पुष २३ गते १४:३२ २०८२ पुष २३ गते १४:३२

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
१०० वर्षीया डाक्टर, जसले दिइन् घर बेचेर अस्पताललाई ३ करोड ४० लाख दान

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भारतकी गाइनोकोलोजिस्ट डा. के. लक्ष्मी बाईले आफ्नो १००औं जन्मदिनमा एम्स भुवनेश्वरलाई ३ करोड ४० लाख रूपैयाँ दान दिएकी छिन्।

एक वयोवृद्ध डाक्टरले आफनो घर बेचेर अस्पताललाई ठूलो रकम दान गरेकी छिन् । आफ्नो १००औं जन्मिदिनको अवसरमा भारतकी चर्चित गाइनोकोलोजिस्ट डा. के. लक्ष्मी बाईले अस्पताललाई ३ करोड ४० लाख भारतीय रूपैयाँ दान दिएको हुन् ।

गतशुक्रबार उनले ओडिशा बर्हमपुरको भावा नगरस्थित आफ्नो घरमा  शुभचिन्तकहरूका साथमा आफ्नो १००औं जन्मदिन मनाइन् । त्यो भन्दाअघि नै उनले भुवनेश्वरस्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) लाई रकम दान गर्ने घोषणा गरिसकेकी थिइन् ।

भारतीय मिडियामा आएका खबर अनुसार अस्पतालमा गाइनोकोलोजिकल अंन्कोलोजी कार्यक्रम सुरु गर्नका लागि उनले दान दिएकी हुन् । अस्पतालमा यो कार्यक्रम सुरु भएपछि क्यान्सर भएका महिलाले उपचारमा सहुलीयत पाउनेछन् ।

ओडिशामा क्यान्सरपीडित महिला धेरै रहेको र उनीहरू मध्ये कयौंमा उपचार गर्ने क्षमता नभएकाले यसमा मद्दत पुगोस् भनेर दान गर्ने मनसाय बनाएको उनले बताएकी छिन् । उनको यो कार्यको व्यापक प्रशंसा भइरहेको छ ।

इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित खबरअनुसार भारतकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूले समेत डा. बाईलाई धन्यवाद व्यक्त गरेकी छिन् ।

डा. बाईको जन्म १९२६ मा भएको हो । उनी हुर्कँदै गरेको समयमा छोरीलाई पढ्न पठाउने चलन खासै थिएन । तर उनले स्कुल पढ्न पाइन् । १९५० मा ओडिशाकै कटकमा रहेको एससीबी मेडिकल कलेजबाट एमबीबीएस पास गरेकी थिइन् । यसपछि मद्रास मेडिकल कलेजबाट सन् १९५८ मा प्रसूति तथा स्त्री रोगमा विशेषज्ञता हासिल गरिन् ।

भारतको सरकारी सेवामा प्रवेश गरी लामो समयसम्म ग्रामीण क्षेत्रमा बसेर बिरामीको सेवा गरिन् ।  पछि उनले बर्हमपुरस्थित एमकेसीजी मेडिकल कलेज अस्पतालमा प्रोफेसरका रूपमा काम गरिन् ।  सेवाबाट विश्राम लिनुअघि सम्म यहीं रहिन् ।

एम्स भुवनेश्वरका कार्यकारी निर्देशक डा. आशुतोष विश्वासले डा. बाईको यस योगदानप्रति कृतज्ञता व्यक्त गरे । ‘उहाँको यो असाधारण सहयोग एक आशीर्वाद मात्रै होइन’ डा. आशुतोषले भने, ‘एम्सको गुणस्तरयुक्त स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा शिक्षा र उन्नत अनुसन्धानमा गरेको निरन्तर प्रयासप्रतिको उच्च स्वीकृति हो ।’

दानको रकमबाट एक कोष बनाउने उनले जानकारी गराएका छन् । त्यसबाट गरिब क्यान्सर पीडित महिलाको उपचार र महिलालाई हुने क्यान्सरको रोकथाम, नियन्त्रणमा खर्च गर्ने डा. आशुतोषले बताएका छन् । कोषको उचित उपयोग गर्न र पारदर्शी बनाउन पर्यवेक्षक विशेषज्ञ समिति गठन गरिएको जानकारी समेत उनले दिएका छन् ।

एम्स भुवनेश्वरका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टसहित व्यवस्थापक र चिकित्सकहरूको टोलीले डा. बाईको निवासमा पुगेर उनलाई अभिनन्दन गरेको थियो ।

आफ्नो जीवनभरको कमाइ कुनै उचित कार्यमा दान गर्ने विषयमा डा. बाईले निकै अघिदेखि सोचेकी थिइन् । उनका पति प्रकाश राव पनि चिकित्सक नै थिए । ३० वर्ष पहिले नै उनको मृत्यु भइसकेको छ । डा. बाई घरमा एक्लै बस्दै आएकी थिइन् । अरू आफन्तहरू देशबाहिर बस्छन् ।

उनलाई भेट्न कहिलेकाहीं मात्रै घरमा आउने गर्छन् । बरू हरेक दिन जस्तो डा. बाईका पहिलेका विद्यार्थीहरू उनको निवासमा भेट्न आउने गर्छन् । अन्य सामाजिक व्यक्तित्वहरू पनि उनलाई भेट्न जाने गर्छन् ।

आफ्नो पति र आफू समेत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रकै व्यक्ति भएकाले उनले आफ्नो जीवनभरको कमाइ स्वास्थ्य क्षेत्रमै दान गर्ने निधो गरी एम्सलाई दिएको बताएकी छिन् ।

१०० वर्षको उमेरमा पनि उनी हिँडडुल-घुमफिर गर्न सक्छिन् । केही सामाजिक संघ, संस्थाहरूमा समेत जोडिएको उनी पुस्तक पढ्ने, पूजापाठ गर्ने तथा भेट्न आएका व्यक्तिहरूसँग भलाकुसारी गर्दै दिन बिताउँछिन् ।

डा. के. लक्ष्मी बाई दान
हट टपिक्स
अल्जाइमर
आयुर्वेद
इन्डोक्राइन (हर्मोन रोग)
एचआईभी
नेत्ररोग
प्रसूति तथा स्त्रीरोग
बालरोग
मानसिक स्वास्थ्य (डिप्रेसन, एन्जाइटी)
मिर्गौला तथा मुत्र रोग
मुख तथा दन्त स्वास्थ्य
योग तथा प्राणायाम
हेपटाइटिस
लेखक
अनलाइनखबर
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

१०० वर्षीया डाक्टर, जसले दिइन् घर बेचेर अस्पताललाई ३ करोड ४० लाख दान

१०० वर्षीया डाक्टर, जसले दिइन् घर बेचेर अस्पताललाई ३ करोड ४० लाख दान

जाडोमा हुनसक्छ हाइपोथर्मियाको जोखिम, कसरी बच्ने ?

जाडोमा हुनसक्छ हाइपोथर्मियाको जोखिम, कसरी बच्ने ?

डा. ओमरमान प्रधान

डा. ओमरमान प्रधान जनरल प्राक्टिसनर तथा इमर्जेन्सी मेडिसन, कन्सलटेन्ट

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

महिलाहरूमा महिनावारी सुकेपछि जोर्नी दुख्ने समस्या किन हुन्छ ?

महिलाहरूमा महिनावारी सुकेपछि जोर्नी दुख्ने समस्या किन हुन्छ ?

मेडिकल काउन्सिका नवनिर्वाचत उपाध्यक्ष र सदस्यहरूले गरे पदबहाली

मेडिकल काउन्सिका नवनिर्वाचत उपाध्यक्ष र सदस्यहरूले गरे पदबहाली

फेरि आफ्नै खुट्टामा उभिएर देशका लागि योगदान दिन चाहन्छु

फेरि आफ्नै खुट्टामा उभिएर देशका लागि योगदान दिन चाहन्छु

ट्रेन्डिङ

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
‘सासै फेर्न नसकेर ढलें, होसमा आउँदा देब्रे हात काटिएको रहेछ’

‘सासै फेर्न नसकेर ढलें, होसमा आउँदा देब्रे हात काटिएको रहेछ’
प्रधानमन्त्रीका श्रीमान् सुवेदीलाई थप उपचारका लागि भारत लगिँदै

प्रधानमन्त्रीका श्रीमान् सुवेदीलाई थप उपचारका लागि भारत लगिँदै
मेडिकल काउन्सिलको उपाध्यक्षमा डा.कुन्जाङ शेर्पा विजयी, सदस्यमा को-को ?

मेडिकल काउन्सिलको उपाध्यक्षमा डा.कुन्जाङ शेर्पा विजयी, सदस्यमा को-को ?
एमाले प्रतिनिधि बन्न पाएनन् सरकारी स्वास्थ्यकर्मी, गौतमको नेतृत्वमा नयाँ सूची

एमाले प्रतिनिधि बन्न पाएनन् सरकारी स्वास्थ्यकर्मी, गौतमको नेतृत्वमा नयाँ सूची
कुन उमेर पछि गर्ने ल्याब परीक्षण ?

कुन उमेर पछि गर्ने ल्याब परीक्षण ?

वेबस्टोरिज

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories

फिचर

सबै
१०० वर्षीया डाक्टर, जसले दिइन् घर बेचेर अस्पताललाई ३ करोड ४० लाख दान
स्वास्थ्य समाचार

१०० वर्षीया डाक्टर, जसले दिइन् घर बेचेर अस्पताललाई ३ करोड ४० लाख दान

जाडोमा हुनसक्छ हाइपोथर्मियाको जोखिम, कसरी बच्ने ?
स्वास्थ्य समाचार

जाडोमा हुनसक्छ हाइपोथर्मियाको जोखिम, कसरी बच्ने ?

डा. ओमरमान प्रधान

डा. ओमरमान प्रधान जनरल प्राक्टिसनर तथा इमर्जेन्सी मेडिसन, कन्सलटेन्ट
के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?
हाड जोर्नी तथा नसा रोग

के क्याल्सियम खाँदैमा हड्डी बलियो हुन्छ ?

महिलाहरूमा महिनावारी सुकेपछि जोर्नी दुख्ने समस्या किन हुन्छ ?
प्रसूति तथा स्त्रीरोग

महिलाहरूमा महिनावारी सुकेपछि जोर्नी दुख्ने समस्या किन हुन्छ ?

मेडिकल काउन्सिका नवनिर्वाचत उपाध्यक्ष र सदस्यहरूले गरे पदबहाली
स्वास्थ्य समाचार

मेडिकल काउन्सिका नवनिर्वाचत उपाध्यक्ष र सदस्यहरूले गरे पदबहाली

फेरि आफ्नै खुट्टामा उभिएर देशका लागि योगदान दिन चाहन्छु
स्वास्थ्य समाचार

फेरि आफ्नै खुट्टामा उभिएर देशका लागि योगदान दिन चाहन्छु