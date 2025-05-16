+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजको आईपीओ खुल्यो, कस्तो छ कम्पनी ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २५ गते १०:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र वैदेशिक रोजगारमा रहेका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गरेको छ।
  • प्रभावित स्थानीयले माघ ९ देखि माघ २५ सम्म र वैदेशिक रोजगारमा रहेका पुस ३० देखि माघ ९ सम्म आवेदन दिन सक्नेछन्।
  • कम्पनीले जारी पूँजीको २० प्रतिशत अर्थात् ७५ लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणमा पनि निष्कासन गर्नेछ।

२५ पुस, काठमाडौं । पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले शुक्रबारदेखि पहिलो चरणमा प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गरेको छ ।

कम्पनीले प्रभावितका रुपमा उद्योग रहेको क्षेत्र नवलपरासी पश्चिम, खानी रहेको क्षेत्र पाल्पा, रुपन्देहीस्थित देवदह नगरपालिकाका स्थानीयबासी र वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई आईपीओ खुलाएको हो ।

प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई १८ लाख ७५ हजार कित्ता र वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई ५ लाख ६२ हजार ५ सय कित्ता सेयर खुलेको हो । दुवै पक्षले न्यूनतम १० तथा अधिकतम १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ रहेको छ ।

प्रभावित स्थानीयले छिटोमा माघ ९ गतेसम्म र ढिलोमा माघ २५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा रहेकाले छिटोमा पुस ३० गतेसम्म र ढिलोमा माघ ९ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।

वैदेशिक रोजगारमा रहेकाले अनलाइन प्रणाली मेरोसेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तै प्रभावित स्थानीयले नबिल बैंकका तानसेन शाखा, बर्दघाट, गैंडाकोट शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । प्रभु बैंकका पाल्पा शाखा, बर्दघाट शाखा, परासी शाखा, बेलतारी शाखा तथा सिद्धार्थ बैंकका पाल्पा शाखा, बर्दघाट शाखा र परासी शाखाबाट आवेदन दिन सकिनेछ ।

कम्पनीले पहिलो चरणमा यो सेयर निष्कासन गरेलगत्तै सर्वसाधारणका लागि खुलाउने छ । कम्पनीले जारी पूँजी ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् ७५ लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्नेछ ।

कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ १३५.७४ रुपैयाँ छ । अंकित मूल्य १ सयकै दरमा कम्पनीले आईपीओ जारी गर्नेछ । अंकित मूल्य १ सयमा सेयर जारी गर्ने यो नै एक मात्रै सिमेन्ट कम्पनी हो । हाल बजारमा ४ वटा सिमेन्ट कम्पनी सूचीकृत छन् ।

कस्तो छ कम्पनी ?

तानसेन ब्रान्डमा ओपीसी, पीपीसी तथा पीएससी सिमेन्ट उत्पादन र बिक्री गर्दै आएको यो कम्पनीले भारतमा निर्यात समेत गर्ने गरेको छ । दैनिक १ हजार ८ सय टन क्लिंकर र २ हजार २ सय टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता राख्दछ । नवलपरासीको सुनवलमा फ्याक्ट्री सञ्चालनमा छ ।

नवलपरासीस्थित पाल्पा सिमेन्ट उद्योग ।

कम्पनीको वित्तीय स्थिति मध्यम छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीले ९ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । त्यस्तै २०८०/८१ मा ६ करोड ९८ लाख, २०७९/८० मा ३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो ।

त्यस्तै २०८१/८२ मा वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी ३.२४ रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको बिक्री आम्दानी तथा वित्तीय लागतले नाफालाई प्रभाव पार्दै आएको देखिन्छ ।

२०८१/८२ मा ४ अर्ब ११ करोड बिक्री आम्दानी गरेको कम्पनीले अघिल्ला चार वर्ष २०८०/८१ मा ४ अर्ब २२ करोड, २०७९/८० मा ४ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बिक्री आम्दानी गरेको थियो । पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर घट्दा वित्तीय लागत घटेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो लागत ५५ करोड ८४ लाख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ अन्त्यसम्म लामो अवधिको ऋण ५ अर्ब ६६ करोड रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ (पुनर्मूल्यांकन कोषबाहेक) ११९ रुपैयाँ छ । पुनर्मूल्यांकनसहित १३५ रुपैयाँ छ । १ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ जगेडा कोषमा रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।

साधारण लगानी फिर्ता अवधि ६ वर्ष ८ महिना रहेको छ भने डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता अवधि ९ वर्ष १२ महिना छ । कम्पनीमा २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण समूहको रहनेछ भने ८० प्रतिशत संस्थापक समूहको छ ।

कम्पनीका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल हुन् । उनले ३६.१२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व लिएका छन् । त्यस्तै अर्का संस्थापक विष्णुकुमार अग्रवालले पनि ३६.१२ प्रतिशत स्वामित्व लिएका छन् ।

पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सुदूरपश्चिममा ३५२ कैदीबन्दी अझै फरार

सुदूरपश्चिममा ३५२ कैदीबन्दी अझै फरार
कांग्रेस कार्यवाहक सभापति खड्काले पत्रकार सम्मेलन गर्दै

कांग्रेस कार्यवाहक सभापति खड्काले पत्रकार सम्मेलन गर्दै
पीएसजीले जित्यो फ्रेन्च सुपर कपको उपाधि

पीएसजीले जित्यो फ्रेन्च सुपर कपको उपाधि
पार्टी विभाजन हुने भय र भ्रम नराख्न विश्वप्रकाशको आग्रह

पार्टी विभाजन हुने भय र भ्रम नराख्न विश्वप्रकाशको आग्रह
कांग्रेस संस्थापन पक्षका २५ केन्द्रीय सदस्य छुट्टै छलफलमा

कांग्रेस संस्थापन पक्षका २५ केन्द्रीय सदस्य छुट्टै छलफलमा
विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नहुन बारा कांग्रेसको अपिल

विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नहुन बारा कांग्रेसको अपिल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित