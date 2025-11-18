+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

त्रिविको चारवटा विभागको शुल्क घटाउन मन्त्री पुनलाई ध्यानाकर्षण

अखिल क्रान्तिकारीले त्रिभुवन विश्व विद्यालयको चार वटा विभागको शुल्क घटाउन शिक्षा मन्त्री महावीर पुनलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २५ गते १९:२४

२५ पुस, काठमाडौं । अखिल क्रान्तिकारीले त्रिभुवन विश्व विद्यालयको चार वटा विभागको शुल्क घटाउन शिक्षा मन्त्री महावीर पुनलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

उपकुलपति दीपक अर्यालको कार्यक्षमा ताला लगाएर आन्दोलन गरिरहेको क्रान्तिकारीले शुल्क घटाउन माग गरिरहेको छ ।

मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्कायअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति, लैङ्गिक अध्ययन, सामाजिक कार्य र द्वन्द्व, शान्ति तथा विकास अध्ययनको शुल्क घटाउन माग गरेको हो ।

गत साउनको सहमतिअनुसार शुल्क समायोजन गर्न शिक्षामन्त्री पुनलाई ध्यानाकर्षण गराएको त्रिवि क्रान्तिकारी अध्यक्ष दिनेश ऐरले जानकारी दिए ।

‘पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदासम्म पनि सुनुवाइ नभएको हुँदा सोको कार्यान्वयनका लागि बाध्यात्मक अवस्थाका सिर्जनाका कारण दबाव स्वरुप आन्दोलन (तालावन्दी) गरेको जानकारी गराउँदछौं। आन्दोलन पश्चात पनि सम्बन्धित निकायबाट सहमति कार्यान्वयनका लागि कुनै चासो नदेखाएको कारण विद्यार्थीहरुको माग सम्बोधनका लागि शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपतिसमक्ष ध्यानाकर्षण गराउँदछौं,’ पत्रमा भनिएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

तालाबन्दीले त्रिवि उपकुलपति अर्याल कार्यकक्ष छिर्न पाएनन्, क्रान्तिकारीको माग के हो ?

तालाबन्दीले त्रिवि उपकुलपति अर्याल कार्यकक्ष छिर्न पाएनन्, क्रान्तिकारीको माग के हो ?
त्रिविको नतिजामा गडबडी : पास भइसकेकोमा लेखिदियो ‘फेल’

त्रिविको नतिजामा गडबडी : पास भइसकेकोमा लेखिदियो ‘फेल’
कम्प्युटर विज्ञान पदको परीक्षा स्थगितको माग राखेर अनशन

कम्प्युटर विज्ञान पदको परीक्षा स्थगितको माग राखेर अनशन
त्रिवि शिक्षा तथा विकास विषयको प्रश्नपत्र अघिल्लो वर्षकै हुबहु

त्रिवि शिक्षा तथा विकास विषयको प्रश्नपत्र अघिल्लो वर्षकै हुबहु
त्रिविका ८९ हजार विद्यार्थी दीक्षित (तस्वीरहरू)

त्रिविका ८९ हजार विद्यार्थी दीक्षित (तस्वीरहरू)
नक्कली पीएचडी देखाएर नियुक्ति लिएको भन्दै ४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

नक्कली पीएचडी देखाएर नियुक्ति लिएको भन्दै ४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित