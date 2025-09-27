+
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षले पदयात्रा गर्दै

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २६ गते ८:०६

२६ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षले पदयात्रा गर्दैछ ।

विशेष महाधिवेशनको प्रचारप्रसारका लागि पदयात्रा आयोजना गरिएको हो ।

दिउँसो १ बजे भृकुटी मण्डपबाट पदयात्रा गरिने विशेष महाधिवेशन पक्षले जानकारी दिएको छ ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाशलगायतका नेताहरुले बोलाएको विशेष महाधिवेशन २७ र २८ गते भृकुटीमण्डपमा हुनेछ ।

महाधिवेशनका लागि भृकुटीमण्डपमा मञ्च बनाउने काम भइरहेको छ । पक्षधर प्रतिनिधिहरु पनि काठमाडौं आउने क्रम जारी छ ।

नेपाली कांग्रेस
प्रतिक्रिया

