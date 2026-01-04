कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक बस्दै

२६ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आकस्मिक बैठक बोलाएको छ ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक बोलाइएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बैठक ९ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्नेछ । बैठकमा केन्द्रीय पदाधिकारी, सदस्य, आमन्त्रित सदस्यहरुका साथै सातवटै प्रदेवका सभापतिहरुलाई बोलाइएको छ ।
महामन्त्रीहरुले विशेष महाधिवेशन बोलाएर प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसबारे निर्णय लिन बैठक बस्न लागेको स्रोतको भनाइ छ ।
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले २७ र २८ गते विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।
विशेष महाधिवेशनको प्रचारप्रसारका लागि आज दिउँसो पदयात्रासमेत आयोजना गरिएको छ ।
