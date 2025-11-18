+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

दुर्घटना घटाउने भन्छौं, तथ्यांकले बढेको मात्रै देखाउँछ : सुनिता डंगोल

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २६ गते १६:१०

२६ पुस, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलले सडक दुर्घटना न्युनीकरणका लागि सबैले जिम्मेवारीवोध गर्न जरुरी रहेको बताएकी छिन् ।

शनिबार ट्राफिक सप्ताह तथा दुर्घटना न्युनिकरण विशेष अभियानको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

सडक दुर्घटनाका कारण वर्षेनी २ हजार बढीले ज्यान गुमाइरहेको भन्दै यसबारे चालक, पैदल यात्री, अभिभावक सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा सडक दुर्घटनाको कारणले गर्दा मृत्यु हुनेको स्ंख्या २ हजार ३ सय ६९ जनाको ज्यान गएको र आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा सडक दुर्घटनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या २ हजार ५ सय ४६ जनाको ज्यान गएको बताइन् ।

‘हामी सबैको जिम्मेवारी हो । बालबालिकादेखि, ज्येष्ठ नागरिकसम्म सबै क्षेत्रका नागरिकले ट्राफिक नियमको पालना गर्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा सडक दुर्घटनाको कारणले गर्दा मृत्यु हुनेको स्ंख्या २ हजार ३ सय ६९ छ,’ उनले भनिन्, ‘आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा सडक दुर्घटनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या २ हजार ५ सय ४६ रहेको छ । हामीले दुर्घटना घटाउँछौँ  भनिरहेका छौँ तर तथ्यांकले भने बढेको देखाइरहेको छ । सडक दुर्घटना घटाउन हामी सबै लाग्नुपर्छ । यसमा हामीले जिम्मेवारी लिनसके दुर्घटना न्युनिकरण हुँदै जान्छ ।’

उपप्रमुख डंगोलले टिप्पर ड्राभइरले लापरवाही गरेर सवारीसाधन चलाइरहेको बताइन् ।

काठमाडौं महानगरपालिका सुनिता डंगोल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

विश्‍वकप उपविजेता द‍ृष्टिविहीन महिला क्रिकेट टोलीलाई काठमाडौं महानगरले सम्मान गर्ने

विश्‍वकप उपविजेता द‍ृष्टिविहीन महिला क्रिकेट टोलीलाई काठमाडौं महानगरले सम्मान गर्ने
काठमाडौं महानगरपालिकाको गत आवको अन्तिम लेखा परीक्षण सुरु

काठमाडौं महानगरपालिकाको गत आवको अन्तिम लेखा परीक्षण सुरु
काठमाडौंमा इजरायली नागरिकमाथि हातपात गर्ने २ व्यक्ति समातिए

काठमाडौंमा इजरायली नागरिकमाथि हातपात गर्ने २ व्यक्ति समातिए
विद्युतीय तार भूमिगत गर्न प्राधिकरण र महानगर सहकार्य गर्दै

विद्युतीय तार भूमिगत गर्न प्राधिकरण र महानगर सहकार्य गर्दै
बल्खु क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बनाइएका टहरा महानगरले भत्कायो

बल्खु क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बनाइएका टहरा महानगरले भत्कायो
काठमाडौं सहरको विस्तृत सर्वेक्षणका लागि लाइडार प्रविधिमाथि छलफल

काठमाडौं सहरको विस्तृत सर्वेक्षणका लागि लाइडार प्रविधिमाथि छलफल

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories
मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित