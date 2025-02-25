News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
५ पुस, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले दृष्टिविहिन महिला विश्वकप क्रिकेटमा उपविजेता नेपाली टोलीका खेलाडीलाई नगदसहित सम्मान गर्ने भएको छ ।
महानगरको शुक्रबार बसेको ४४औं कार्यपालिका बैठकले टोलीका खेलाडीलाई जनही १ लाख रुपैयाँ तथा अन्य सदस्यलाई ५० हजार रुपैयाँका दरले नगदसहित सम्मान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गत नोभेम्बरमा पहिलोपटक भएको दृष्टिविहिन महिला विश्वकपको फाइनलमा नेपाल भारतसँग पराजित भएको थियो ।
