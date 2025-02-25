बीपीएलमा राजशाहीको जित, सन्दीपले लिए एक विकेट

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले बंगलादेश प्रिमियर लिगमा चौथो खेलमा ४ ओभर बलिङ गर्दै १ विकेट लिए।
- राजशाही वारियर्सले रंगपुर राइडर्सलाई ७ विकेटले हराउँदै १७९ रनको लक्ष्य ५ बल बाँकी छँदा पूरा गर्यो।
- राजशाहीले ७ खेलमा ५ जितसहित १० अंक जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ।
२५ पुस, काठमाडौं । बंगलादेशमा जारी बंगलादेश प्रिमियर लिग (बीपीएल) मा आफ्नो चौथो खेल खेलेका नेपाली क्रिकेट टोलीका लेगस्पीनर सन्दीप लामिछानेले एक विकेट लिएका छन् ।
राजशाही वारियर्सबाट खेलिरहेका सन्दीपले आइतबार रंगपुर राइडर्ससँगको खेलमा ४ ओभर बलिङ गर्दै २१ रन दिएर १ विकेट लिए । उनले लिटन दासको विकेट लिएका थिए ।
खेलमा राजशाही पनि विजयी भयो । राजशाहीले रंगपुरलाई ७ विकेटले हरायो । १७९ रनको लक्ष्य राजशाहीले ५ बल बाँकी छँदा ३ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो ।
मुहम्मद वासिमले अविजित ८७ रन बनाए । कप्तान नजमुल होसेन शान्तोले ७६ रन बनाए ।
त्यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको रंगपुरले २० ओभरमा ४ विकेट गुमाएर १७८ रन बनाएको थियो । तोहिद रिदोएले अविजित ९७ रन बनाएका थिए ।
सन्दीपले हालसम्म ४ खेल खेलेका छन् । पहिलो खेलमा २ विकेट लिएका थिए भने दोस्रो र तेस्रो खेलमा १ विकेट लिए ।
राजशाहीले ७ खेलमा ५ जितसहित १० अंक जोडेर दोस्रो स्थानमा छ ।
प्रतिक्रिया 4