करातेकी सानुमाया सम्मानित

- कमला कार्की स्मृति प्रतिष्ठानले कराते खेलाडी सानुमाया थिङलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय पदक जितेर देशको गौरव अभिवृद्धि गरेबापत नगदसहित सम्मान गरेको छ।
- सानुमायाले विश्व कराते च्याम्पियनसिप, दक्षिण एसियाली र एसिया प्यासिफिक कराते च्याम्पियनसिपमा पदक जितेकी छन्।
- प्रतिष्ठानले महिला पत्रकार, कलाकार, जेष्ठ नागरिकलाई पनि नगद र प्रशंसा पत्रसहित सम्मान गरेको छ।
२७ पुस, काठमाडौं । कमला कार्की स्मृति प्रतिष्ठानले कराते खेलाडी सानुमाया थिङलाई आइतबार नगदसहित सम्मान गरेको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जित्दै चन्द्रागिरी नगरपालिकासँगै देशको गौरव अभिवृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएबापत दशौं स्मृति दिवसका अवसरमा सानुमायालाई सम्मान गरिएको हो ।
विश्व कराते च्याम्पियनसिपमा छनोट हुँदै प्रतिस्पर्धा गरेकी काता खेलाडी सानुमायाले दक्षिण एसियाली कराते च्याम्पियनसिप, एसिया प्यासिफिक कराते च्याम्पियनसिपलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जितेकी छन् ।
प्रतिष्ठानले विगतमा भलिबलका सलिना श्रेष्ठ, प्रतिभा माली र रेश्मा भण्डारी, बक्सिङकी ललिता महर्जन, करातेकी अन्जली महर्जनलगायतलाई सम्मान गरेको थियो ।
चन्द्रागिरी नगरपालिकाको तीनथानस्थित ब्राइट फ्युचर स्कुलमा आयोजित सोही कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका महिला पत्रकार विष्णु पन्थी, कलाकार÷अभियन्ता डा. सुन्जु भट्ट बस्नेत, जेष्ठ नागरिकद्वय नानी कार्की र साहिली कार्कीलाई पनि सम्मान गरिएको थियो । सम्मानित सबै चन्द्रागिरी नगरपालिकाका हुन् ।
उनीहरुलाई नेपाल पत्रकार महासंघकी सभापति निर्मला शर्मा, पूर्व मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, बागमती प्रदेशका सांसद केशव पोख्रेल, प्रतिष्ठानका अध्यक्ष मोहनकुमार कार्की, संरक्षक अम्बिका बुढाथोकीलगायतले जनही १५ हजार १ रुपैयाँ नगदसहित दोसल्ला र प्रशंसा पत्र प्रदान गरी सम्मान गरे ।
त्यसै अवसरमा संस्था सम्मानतर्फ सिर्जनशील अपाङ्ग पुनस्र्थापना तथा विशेष शिक्षा विद्यालयलाई १ लाख १ रुपैयाँ प्रदान गरिएको थियो ।
