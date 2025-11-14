दुवै पक्षको जित हुने गरी निकास खोजिँदैछ : श्यामकुमार घिमिरे

२८ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता श्यामकुमार घिमिरेले दुवै पक्षको जितको खोजी भइरहेको बताए ।
सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा भएको छलफलपछि बाहिरिएका उनले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा रहेकाहरू पनि नियमित महाधिवेशनको पक्षमा आउने दाबी गरे ।
‘निमयित महाधिवेशनमा उहाँहरू पनि सहमत हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने, ‘दुवैपक्ष विन विन हुने गरी निकास खोजेर छलफल भइरहेको छ ।’
उनले निर्वाचनको मुखमा अदालती झन्झटसम्म जाने मनस्थितिमा दुवै पक्ष नरहेको पनि बताए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4