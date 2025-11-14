+
दुवै पक्षको जित हुने गरी निकास खोजिँदैछ : श्यामकुमार घिमिरे

नेपाली कांग्रेसका नेता श्यामकुमार घिमिरेले दुवै पक्षको जितको खोजी भइरहेको बताए ।

अनलाइनखबर
२०८२ पुष २८ गते १७:१७

२८ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता श्यामकुमार घिमिरेले दुवै पक्षको जितको खोजी भइरहेको बताए ।

सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा भएको छलफलपछि बाहिरिएका उनले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा रहेकाहरू पनि नियमित महाधिवेशनको पक्षमा आउने दाबी गरे ।

‘निमयित महाधिवेशनमा उहाँहरू पनि सहमत हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने, ‘दुवैपक्ष विन विन हुने गरी निकास खोजेर छलफल भइरहेको छ ।’

उनले निर्वाचनको मुखमा अदालती झन्झटसम्म जाने मनस्थितिमा दुवै पक्ष नरहेको पनि बताए ।

नेपाली कांग्रेस
