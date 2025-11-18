+
ज्यान मुद्दामा १८ वर्ष कैद तोकिएका व्यक्ति पक्राउ

कर्तव्य ज्यान कसुरको मुद्दामा १८ वर्ष कैद सजाय तोकिएका व्यक्ति पक्राउ परेका छन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २८ गते १८:३४

  • सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिका–६ का ५० वर्षीय वसन्त भनिने गुञ्जबहादुर श्रेष्ठलाई कर्तव्य ज्यान कसुरमा १८ वर्ष कैद सजायपछि पक्राउ गरिएको छ।
  • प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले उनलाई टोखाबाट पक्राउ गरी सुन्धारा कारागार पठाएको छ।
  • गुञ्जबहादुर श्रेष्ठ जेनजी आन्दोलनमा सुन्धारा कारागारबाट फरार भएका थिए।

२८ पुस, काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान कसुरको मुद्दामा १८ वर्ष कैद सजाय तोकिएका व्यक्ति पक्राउ परेका छन् ।

पक्राउ पर्नेमा सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिका–६ का ५० वर्षीय वसन्त भनिने गुञ्जबहादुर श्रेष्ठ छन् । उनलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेको हो ।

उनी जेनजी आन्दोलनमा सुन्धारा कारागारबाट फरार भएका थिए । टोखाबाट पक्राउ परेका उनलाई सुन्धारा कारागार पठाइएको छ ।

मुद्दा
प्रतिक्रिया

