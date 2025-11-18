विपद् जोखिम न्यूूनीकरणमा चेम्बरको सचेतना पहल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सचेतना तथा सहकार्य केन्द्रित पहल सुरु गरेको छ।
- चेम्बरले विपद् जोखिम न्यूनीकरण सहयोगी पुस्तिका सार्वजनिक गरेको छ जसमा पूर्वतयारी, प्रतिकार्य योजना र अस्थायी आश्रयस्थल निर्माण समेटिएको छ।
- चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले विपद्बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदायलाई केन्द्रमा राखेर योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।
२८ पुस, काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सचेतना तथा सहकार्य केन्द्रित पहल सुरु गरेको छ ।
भूकम्प, बाढी, पहिरो, भूक्षय लगायत प्राकृतिक विपद्बाट हुने सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी, प्रतिकार्य योजना, उद्धार व्यवस्थापन तथा अस्थायी आश्रयस्थल निर्माणजस्ता विषय समेटेर चेम्बर अगुुवाइमा तयार गरिएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण सहयोगी पुस्तिका सार्वजनिक गरिएको छ ।
चेम्बर अगुवाइमा नेपाल इमरजेन्सी सेल्टर एन्ड डिजास्टर प्रिभेन्सन एजुकेसन एड (नेपा), इन्स्टिच्युट अफ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट स्टडिज, इभेन्ट एन्ड भेन्युु एसोसिएसन नेपाल लगायत संस्थाको सहकार्यमा उक्त सहयोगी पुस्तिका सार्वजनिक गरिएको हो ।
पुस्तिकाले विपद् आउनुअघि अपनाउनुपर्ने सावधानी, विपद्का बेला अपनाउनुपर्ने उपाय तथा विपद्पछिको पुनर्स्थापना प्रक्रियामा सहयोग पुग्ने व्यावहारिक जानकारी समेटेको छ ।
विपद्का समयमा तत्काल सुरक्षित आश्रय अभाव हुने अवस्था ध्यानमा राख्दै स्थानीय पार्टी प्यालेस तथा निजी संरचनासँग सहकार्य गरी अस्थायी आश्रयस्थल निर्माण गर्ने प्रस्ताव समेत अघि बढाइएको चेम्बरले जनाएको छ । यस पहलले विपद् प्रभावित नागरिकलाई समयमै सुरक्षित स्थान उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण सहयोगी पुस्तिका अनावरण कार्यक्रममा चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र समुदाय सबैको सामूहिक जिम्मेवारी अपरिहार्य रहेको बताए । सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत चेम्बरले विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राथमिकतामा राखेर पहल गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर सबैभन्दा बढी नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकले भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष अग्रवालले विपद्बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित समुदाय र जनतालाई केन्द्रमा राखेर योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
विपद्का समयमा फैलिने मिथ्या तथा भ्रमपूर्ण सूचनाले उद्धार र राहत कार्यमा गम्भीर असर पार्ने भएकाले यस्ता सूचनाबाट जोगिँदै समुदायलाई एकीकृत र सचेत बनाएर प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।
चेम्बरले निजी क्षेत्रको भूमिका केवल आर्थिक गतिविधिमा सीमित नराखी समाज र नागरिकको सुरक्षासँग जोडेर अगाडि बढाउने उद्देश्य सहित यस्ता पहललाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4