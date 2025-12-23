+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नयाँ अध्ययनको निष्कर्ष : खिइएको हड्डी पुन: फर्काउन सम्भव छ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३० गते १५:२५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • स्ट्यानफोर्ड मेडिसिनका चिकित्सकहरूले १५–पीजीडीएच इन्हिविटर नामक औषधिले कार्टिलेज फिर्ता ल्याउन सक्ने दावी गरेका छन्।

उमेर बढ्दै गएसँगै व्यक्तिहरूलाई जोर्नी दुख्ने समस्या हुन्छ । जोर्नीहरूमा निरन्तर दुखाइ हुनुको मुख्य कारण हड्डी खिइनु हो । चिकित्सकीय भाषामा यसलाई ‘ओस्टियोआर्थराइटिस’ भनिन्छ ।

हाम्रा जोर्नीहरूमा कुरकुरे हड्डी हुन्छ । यसलाई बाहिरबाट कार्टिलेजको तहले सुरक्षा गरिरहेको हुन्छ । कार्टिलेज हड्डीहरू बीच रहने नरम, कुशन जस्तो पदार्थ हो । यसलाई हड्डीहरूको प्याड वा कुशनको रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

कार्टिलेजको तह खिइँदै गएपछि जोर्नी चलाउँदा हड्डी रगडिने र दुख्ने समस्या हुन्छ । ओस्टियोआर्थराइटिस भएपछि फिजियोथेरापी तथा अन्य विभिन्न तरिकाबाट दुखाइ कम गर्ने उपाय अपनाइन्छ । यसको अन्तिम विकल्प भनेको जोर्नी प्रत्यारोपण मानिन्छ ।

तर एक खोजले जोर्नी प्रत्यारोपणबिना नै कार्टिलेज फिर्ता ल्याउने उपचारविधि पत्ता लगाएको दावी गरेको छ । स्ट्यानफोर्ड मेडिसिनका चिकित्सकहरूको नेतृत्वमा भएको अध्ययनले कार्टिलेज फिर्ता ल्याउन सक्ने औषधि पत्ता लगाएको दावी गरेका छन् । ‘१५–पीजीडीएच इन्हिविटर’ नाम दिइएको यो औषधिले कार्टिलेज फिर्ता ल्याउने कुरा अध्ययनले देखाएको रिपोर्टमा भनिएको छ ।

यसले कसरी काम गर्छ ?

उमेर बढेसँगै शरीरमा ‘जेरोजाइम’ अर्थात (१५–पीजीडीएच ) नामक प्रोटिनको वृद्धि हुन्छ । यसको वृद्धिले हड्डीमा रहेको कार्टिलेजलाई कमजोर बनाउँछ । कार्टिलेज कमजोर भएर खिइँदै र पातलो हुँदै गएपछि जोनी दुख्ने समस्या हुन्छ ।

‘१५–पीजीडीएच इन्हिविटर’ लाई इन्जेक्सनमार्फत जोर्नीमा राख्दा यसले ‘जेरोजाइम’को वृद्धिलाई रोक्छ । त्यो रोकिएपछि कार्टिलेज पुन: बाक्लो हुँदै आउने दावी अध्ययनकर्ताहरूको छ ।

यो अध्ययनको सुरुमा वृद्ध र घाइते मुसामा अनुसन्धान गरिएको थियो । यो प्रोटिनको उत्पादनलाई बन्द गरियो । यसको प्रयोग वृद्ध मुसामा गर्दा कार्टिलेज फेरि बाक्लो भएर आयो । भने घाइते मुसामा यो सुईको प्रयोग गर्दा उसलाई ओस्टियोआर्थराइटिसको समस्या देखिएन ।

अनुसन्धाकर्ताहरूले मानव कार्टिलेजको नमुनामा पनि यसको प्रयोग गरे । एक सातासम्म ‘इन्हिविटर’ को प्रयोग गर्दा कार्टिलेजको क्षति हुने क्रम रोकिएको र स्वस्थ कार्टिलेज बन्न सुरु गरेको दावी गरिएको छ ।

यसकारण यो ओस्टियोआर्थराइटिस अर्थात हड्डी खिइने समस्याको उपचारमा प्रभावकारी हुने बताइएको छ ।

अहिले क्लिनिकल परीक्षण भइरहेको छ । यदि यो सफल भएमा ओस्टियोआर्थराइटिस उपचारको तरिका नै बदल्ने र हड्डी खिइने समस्याको दीर्घकालीन उपचार खोजिरहेका करोडौं व्यक्तिहरूलाई राहत मिल्ने विश्वास गरिएको छ ।

ओस्टियोआर्थराइटिस जोर्नी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले पुनर्निर्माण गरिदियो क्षतिग्रस्त प्रहरी इकाइ

हिमालयन एभरेस्ट इन्स्योरेन्सले पुनर्निर्माण गरिदियो क्षतिग्रस्त प्रहरी इकाइ
गगन र विश्वलाई देउवा पक्षले गर्‍यो ५ वर्षको कारबाही

गगन र विश्वलाई देउवा पक्षले गर्‍यो ५ वर्षको कारबाही
नेकपामा मिसिए सुमन सायमी (तस्वीरहरू)

नेकपामा मिसिए सुमन सायमी (तस्वीरहरू)
‘टिकटमा हस्ताक्षर कसले गर्ने हो आउनुभन्दा पनि गगन-विश्व मानेनन्’

‘टिकटमा हस्ताक्षर कसले गर्ने हो आउनुभन्दा पनि गगन-विश्व मानेनन्’
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण पारित

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको साधारण सभाबाट वित्तीय विवरण पारित
जनकपुरमा एकैदिन फरक ठाउँमा टिप्परले ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु, एक घाइते

जनकपुरमा एकैदिन फरक ठाउँमा टिप्परले ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु, एक घाइते

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित