हिरासतबाट फरार थुनुवा पक्राउ

- हिरासतबाट भागेका दुई थुनुवा उर्गेन लामा र उमेश भ्लोनलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको छ।
- उनीहरु लागुऔषध मुद्दाका थुनुवा हुन् र जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकालीको हिरासतमा थिए।
- थुनुवा दुवैलाई लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वर पठाइएको छ।
३० पुस, काठमाडौं । हिरासतबाट भागेका दुई थुनुवा पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा सिन्धुलीको मरिण घर भएका २९ वर्षीय उर्गेन लामा र बाराको सिमराका २९ वर्षीय उमेश भ्लोन छन् । उनीहरुलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेको हो ।
उनीहरु लागुऔषध मुद्दाका थुनुवा हुन् । लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वरले पक्राउ गरेर उनीहरुमाथि अनुसन्धान गरेको थियो । जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकालीको हिरासतमा राखिएका उनीहरू जेनजी आन्दोलनको क्रममा २४ भदौमा फरार भएका थिए ।
पक्राउ परेका दुवै जनालाई लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो कोटेश्वर पठाइएको छ ।
