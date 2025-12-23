२१ फागुनको चुनाव नलड्ने पूर्वमन्त्री हृदयराम थानीको घोषणा

१ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता हृदयराम थानीले आगामी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार नहुने घोषणा गरेका छन् ।
गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलन पश्चात मुलुक थुप्रै अप्रत्यासित राजनीतिक घटनाक्रम र अन्यौलताको बिचबाट गुज्रीरहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानलाई लिकमा ल्याउन आगामी फागुन २१ का लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्ने बताएका छन् ।
तर, आफू भने उम्मेदवार नहुने उनको घोषणा छ । चुनाव नलड्ने घोषणामा भने उनले स्वास्थ्यको कारण भनेका छन् ।
‘मेरो प्रतिकुल स्वास्थ्य अवस्थाको कारण यहि माघ ६ गते रहेको मनोनयन दर्तामा उपस्थित र तत्पश्चात सकृय हुन नसक्ने परिस्थिति देखिएकोले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने निर्णय लिएको छु’ उनले सूचना नै निकालेर भनेका छन् ।
उनको नाम सुर्खेत क्षेत्र नम्बर २ बाट आगामी फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको लागि कांग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार सिफारीस भएको छ ।
तर, आफू करिब २ महिनादेखि खुट्टामा देखिएको नसा सम्बन्धी समस्याले गर्दा सहजरुपमा हिडडुल गर्न समेत नसकिरहेको उल्लेख गर्दै उनले डाक्टरको सल्लाह बमोजिम हाल घरमै फिजियोथेरापिष्टको सहयोगमा उपचार गरिरहेको बताएका छन् ।
६५ वर्षीय थानी २०५६ सालमै संघीय सांसद भइसकेका थिए । २०५६ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य भए । २०७० मा संविधान सभा सदस्य भएर संविधान निर्माणमा भूमिका खेले । २०७९ मा पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य भए ।
उनी विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका नेता हुन् । २०३५ देखि २०३९ सम्म नेपाल विद्यार्थी संघ पुल्चोक क्याम्पस सभापति रहेका थानी २०४१ देखि २०४३ सम्म स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन शंकरदेव क्याम्पस सभापति भए । २०४३ देखि २०४८ सम्म नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय समिति उपाध्यक्ष भएर काम गरे । २०५९ देखि २०६१ सम्म नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्यसमिति सुर्खेतको सभापति भए ।
१३औं महाधिवेशनबाट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य भएका थिए । प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सरिक थानीले पटक-पटक गरी करिब २ वर्ष जेल जीवन समेत बिताएका छन् । उनी २०६२/०६३ को संयुक्त जनआन्दोलनका घाइते समेत हुन् ।
