+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तानाबाना बुनेर कांग्रेसलाई कमजोर पारियो : शेखर कोइराला

उनले यसबीचका कैयन घटनाहरूको साक्षी भएको भन्दै देखिएका र नदेखिएका अनेकन अन्तरविरोधबाट गुज्रिनुपरेको पनि बताएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १ गते १३:४५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले पार्टी विभाजन रोक्न नसकेको र कांग्रेसलाई एकताबद्ध राख्ने प्रयास सफल नभएको बताएका छन्।
  • कोइरालाले पार्टी विभाजनका लागि राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय षडयन्त्र र तानाबाना बुनेको आरोप लगाएका छन्।
  • उनले बीपी कोइरालालाई स्मरण गर्दै कांग्रेससँग आठ दशक लामो इतिहास जोगाउने चुनौती रहेको उल्लेख गरेका छन्।

१ माघ, काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसका नेता डा.शेखर कोइरालाले पार्टी विभाजन रोक्न नसकेको बताएका छन् ।

बिहीबार एक वक्तव्य जारी गर्दै कांग्रेसलाई एकतावद्ध राख्ने प्रयास सफल हुन नसकेको बताएका हुन्।

‘कांग्रेसलाई एकताबद्ध राख्ने हाम्रो भागिरथ प्रयास सफल हुन सकेन । यसको पछाडि को दोषी को निर्दोष भन्ने कुरा गरेर राष्ट्रिय राजनीतिलाई थप धुमिल पार्न म चाहन्न,’ उनले भनेका छन्, ‘हामी सबै कही न कही चुकेको कुरा स्विकार्न मलाई कुनै संकोच छैन ।’

उनले यसबीचका कैयन घटनाहरूको साक्षी भएको भन्दै देखिएका र नदेखिएका अनेकन अन्तरविरोधबाट गुज्रिनुपरेको पनि बताएका छन् ।

कोइरालाले पार्टी विभाजनका लागि राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय तानाबाना बुनिएको आरोप पनि लगाएका छन् ।

‘यस बीचमा घटेका कैयन घटनाहरुको साक्षी भएकोले यस दुर्घटनाको वस्तुपरक समीक्षा र यसमा व्यक्तिको भूमिका बारे मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी म इतिहासमा सुम्पन्छु,’ उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘देखिएका र नदेखिएका अनेकन् अन्तरविरोधबाट हामी यसबीच गुज्रियौँ । राजधानीमा षडयन्त्रको अनेकन् राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय तानाबाना बुनिए र कांग्रेसलाई कमजोर पार्न चाहनेको स्वार्थलाई हामीले रोक्न सकेनौँ ।’

पार्टी एक भएर चुनावमा जानुपर्छ भन्नेमा सबैको इमान्दार प्रयास भए पनि सफल नभएको कोइरालाको भनाइ छ ।

उनले अहिलेको अवस्थामा बीपी कोइरालालाई स्मरण पनि गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘बीपी कोइरालालाई जीउ ज्यानको बाजी लगाएर साथ दिने लाखौं साथीहरु पार्टीमा अविचलित भएर लोकतन्त्रको संघर्षमा अथकित भै संघर्षरत रहे, तर केही व्यक्ति र समुह विपीलाई छाडेर गए । उहाँ यसलाई नियतिको खेल भन्नुहुन्थ्यो ।’

उनले पनि अहिलेको समयमा कांग्रेस एकढिक्का हुन नसक्नुमा नियतिलाई दोष दिएका छन् । कांग्रेससँग आठ दशक लामो इतिहास जोगाउने र निर्वाचनमा जाने चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।

कांग्रेस महाधिवेशन विवाद
निर्वाचन आयोगमा गगन नेतृत्वको कांग्रेसको छलफल (तस्वीरहरू)

निर्वाचन आयोगमा गगन नेतृत्वको कांग्रेसको छलफल (तस्वीरहरू)
गगनसहितका पदाधिकारी निर्वाचन आयोगमा (तस्वीरहरू)

गगनसहितका पदाधिकारी निर्वाचन आयोगमा (तस्वीरहरू)
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तानाबाना बुनेर कांग्रेसलाई कमजोर पारियो : शेखर कोइराला

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तानाबाना बुनेर कांग्रेसलाई कमजोर पारियो : शेखर कोइराला
‘कांग्रेस विभाजित भएको छैन, विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन भएको हो’

‘कांग्रेस विभाजित भएको छैन, विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन भएको हो’
थाकेको कांग्रेसमा गगनको गियर चेन्ज

थाकेको कांग्रेसमा गगनको गियर चेन्ज
न भए पूर्ण, न रहे बहादुर !

न भए पूर्ण, न रहे बहादुर !
गगन थापाको निर्णायक परीक्षा

गगन थापाको निर्णायक परीक्षा
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : भृकुटीमण्डपमा नाचगान (तस्वीरहरू)

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : भृकुटीमण्डपमा नाचगान (तस्वीरहरू)
देउवाको कारबाहीपछि गगन थापा- ‘हामी नै आधिकारिक कांग्रेस हो, रूख र चारतारे झन्डा हामीसँग छ’

देउवाको कारबाहीपछि गगन थापा- ‘हामी नै आधिकारिक कांग्रेस हो, रूख र चारतारे झन्डा हामीसँग छ’
केहीबेरपछि कांग्रेसको सभापति गगन थापा : फरमुल्लाह मन्सुर

केहीबेरपछि कांग्रेसको सभापति गगन थापा : फरमुल्लाह मन्सुर
यस्तो छ गगन, विश्व र फरमुल्लाहलाई कारबाही गरिएको देउवा समूहको निर्णय

यस्तो छ गगन, विश्व र फरमुल्लाहलाई कारबाही गरिएको देउवा समूहको निर्णय
पार्टी फुटेको छैन : गगन थापा

पार्टी फुटेको छैन : गगन थापा
नेपाली कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा दुई दिनदेखि देउवापक्षीय युवाको सुरक्षा (तस्वीरहरू)

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा दुई दिनदेखि देउवापक्षीय युवाको सुरक्षा (तस्वीरहरू)
‘देशले गगनको नेतृत्व चाहेको छ’

‘देशले गगनको नेतृत्व चाहेको छ’
गगनसहितका पदाधिकारी निर्वाचन आयोगमा (तस्वीरहरू)

गगनसहितका पदाधिकारी निर्वाचन आयोगमा (तस्वीरहरू)
२१ फागुनको चुनाव नलड्ने पूर्वमन्त्री हृदयराम थानीको घोषणा

२१ फागुनको चुनाव नलड्ने पूर्वमन्त्री हृदयराम थानीको घोषणा
गगन, विश्वप्रकाश र फरमुल्लाको नाम कांग्रेसको वेबसाइटबाट हटाइयो

गगन, विश्वप्रकाश र फरमुल्लाको नाम कांग्रेसको वेबसाइटबाट हटाइयो
गगन पक्षीय कांग्रेसको पहिलो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै

गगन पक्षीय कांग्रेसको पहिलो केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी हुन् ५ नेपाली मौलिक परिकार

यी हुन् ५ नेपाली मौलिक परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित