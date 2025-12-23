+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

‘कांग्रेस विभाजित भएको छैन, विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन भएको हो’

विशेष महाधिवेशन गरेको गगन थापा र विश्वप्रकाश समूहले आफूहरूले नयाँ पदाधिकारी चयन गरेको दाबी सहित निर्वाचन आयोगमा कागजात पेस गर्दैछ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १ गते १२:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतालाई लिएर गगन थापा र विश्वप्रकाश समूहले नयाँ पदाधिकारी चयन गरी निर्वाचन आयोगमा कागजात पेस गर्ने तयारी गरेका छन्।
  • विशेष महाधिवेशनले बुधबार राति गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो, जसलाई देउवा पक्षधरले मान्यता दिएका छैनन्।
  • निर्वाचन आयोग ऐनको दफा ५१ अनुसार दलको नाम, चिन्ह, विधान वा पदाधिकारी हेरफेर भएमा ३० दिनभित्र आयोगमा जानकारी दिनुपर्छ।

१ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतालाई लिएर दुवै पक्ष कानुनी लडाइँमा जाने तयारीमा छन् । सोहीअनुसार विशेष महाधिवेशन गरेको गगन थापा र विश्वप्रकाश समूहले आफूहरूले नयाँ पदाधिकारी चयन गरेको दाबी सहित निर्वाचन आयोगमा कागजात पेस गर्दैछ ।

विशेष महाधिवेशनले बुधबार राति गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो, जसलाई शेरबहादुर देउवा पक्षधरले मान्यता दिएको छैन ।

अधिवक्ता राजु कटवालका अनुसार, अहिले बसिरहेको नयाँ कार्यसमितिको बैठकले निर्वाचन आयोगमा दलका पदाधिकारीहरुको विवरण र विधानका केही संशोधित प्रावधान अद्यावधिक गर्नेछ ।

‘सर्वसम्मत रुपमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएकाले हामी अधिलेख अद्यावधिक गर्न आयोगमा जान लागेको हो’ अधिवक्ता कटवालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामीले विवरणहरु अद्यावधिक गर्नका लागि फाइल बुझाउने हो ।’

निर्वाचन आयोग ऐनको दफा ५१ अनुसार, दलको नाम, चिन्ह, विधान वा पदाधिकारी हेरफेर भएमा ३० दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा जानकारी दिएर अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्छ ।

गगन–विश्व समूहले कार्यसमिति बैठकबाट आफूहरुले विशेष महाधिवेशन गरेको गरेको र त्यसबाट नेतृत्व र पदाधिकारी परिवर्तन भएको भनी आयोगमा अभिलेख अद्यावधिक गरिदिन अनुरोध गर्नेछ । आयोगमा बुधबार नै पत्र पठाएर देउवा समूहले नेपाली कांग्रेसले कुनै विशेष महाधिवेशन नगरेको भनी दाबी गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ मा केन्द्रीय महाधिवेशनको व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रत्येक चार वर्षमा नियमित महाधिवेशन हुने परिकल्पना छ । त्यसबाहेक विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनको परिकल्पना छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनसक्छ । त्यसबाहेक ४० प्रतिशत सदस्यहरुले विशेष महाधिवेशन बोलाउनसक्ने अर्को बैकल्पिक व्यवस्था छ । अहिले आधाभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले विशेष महाधिवेशन डाकेको र सर्वसम्मतीबाट निर्णय भएको गगन–विश्व समूहको दावी हो ।

कांग्रेस महाधिवेशन विवाद
‘कांग्रेस विभाजित भएको छैन, विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन भएको हो’

‘कांग्रेस विभाजित भएको छैन, विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन भएको हो’
थाकेको कांग्रेसमा गगनको गियर चेन्ज

थाकेको कांग्रेसमा गगनको गियर चेन्ज
न भए पूर्ण, न रहे बहादुर !

न भए पूर्ण, न रहे बहादुर !
गगन थापाको निर्णायक परीक्षा

गगन थापाको निर्णायक परीक्षा
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : भृकुटीमण्डपमा नाचगान (तस्वीरहरू)

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : भृकुटीमण्डपमा नाचगान (तस्वीरहरू)
देउवाको कारबाहीपछि गगन थापा- ‘हामी नै आधिकारिक कांग्रेस हो, रूख र चारतारे झन्डा हामीसँग छ’

देउवाको कारबाहीपछि गगन थापा- ‘हामी नै आधिकारिक कांग्रेस हो, रूख र चारतारे झन्डा हामीसँग छ’
केहीबेरपछि कांग्रेसको सभापति गगन थापा : फरमुल्लाह मन्सुर

केहीबेरपछि कांग्रेसको सभापति गगन थापा : फरमुल्लाह मन्सुर
यस्तो छ गगन, विश्व र फरमुल्लाहलाई कारबाही गरिएको देउवा समूहको निर्णय

यस्तो छ गगन, विश्व र फरमुल्लाहलाई कारबाही गरिएको देउवा समूहको निर्णय
पार्टी फुटेको छैन : गगन थापा

पार्टी फुटेको छैन : गगन थापा
कारबाहीपछि विश्वप्रकाश- ‘गगन र म दुवै दृढ छौं, विशेष महाधिवेशनले सही नेतृत्व दिनेछ’

कारबाहीपछि विश्वप्रकाश- ‘गगन र म दुवै दृढ छौं, विशेष महाधिवेशनले सही नेतृत्व दिनेछ’
सानेपामा रमेश लेखक : छलफलले सफलता पाउन सकेन

सानेपामा रमेश लेखक : छलफलले सफलता पाउन सकेन
केन्द्रीय कार्य समितिमा पूर्णबहादुर : गगन-विश्वले धोका दिए, पार्टी फुटतिर गयो

केन्द्रीय कार्य समितिमा पूर्णबहादुर : गगन-विश्वले धोका दिए, पार्टी फुटतिर गयो
कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

देउवा कांग्रेससँग फेसबुक, गगनसँग एक्स

देउवा कांग्रेससँग फेसबुक, गगनसँग एक्स
विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कांग्रेसको प्रवक्तामा देवराज चालिसे नियुक्त

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कांग्रेसको प्रवक्तामा देवराज चालिसे नियुक्त
मध्यरातमा कांग्रेस विशेष महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कार्यसमिति घोषणा (तस्वीरहरू)

मध्यरातमा कांग्रेस विशेष महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कार्यसमिति घोषणा (तस्वीरहरू)
गगन र विश्वलाई देउवा पक्षले गर्‍यो ५ वर्षको कारबाही

गगन र विश्वलाई देउवा पक्षले गर्‍यो ५ वर्षको कारबाही
केन्द्रीय कार्य समितिमा पूर्णबहादुर : गगन-विश्वले धोका दिए, पार्टी फुटतिर गयो

केन्द्रीय कार्य समितिमा पूर्णबहादुर : गगन-विश्वले धोका दिए, पार्टी फुटतिर गयो
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : मतदान राति ८ बजे

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : मतदान राति ८ बजे

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित