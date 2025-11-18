+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सुशान्तले गरे ‘अस्ट्रेलिया टूर’ को घोषणा, ५ सहरमा दिनेछन् प्रस्तुति

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १ गते १४:०६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गायक सुशान्त केसीले फेब्रुअरीदेखि मार्चसम्म अस्ट्रेलिया टूर २०२६ गर्ने घोषणा गरेका छन्।
  • उनको टूर २१ फेब्रुअरीमा पर्थबाट सुरु भएर ६ मार्चमा सिड्नीमा समाप्त हुनेछ।
  • टूरमा ब्रिसबेन, एडिलेड, मेलबर्न लगायत पाँच सहरमा कार्यक्रम हुनेछन् र टिकट टीआरएन इभेन्ट्सले बिक्री सुरु गरेको छ।

काठमाडौं । गायक सुशान्त केसीले अस्ट्रेलिया टूर २०२६ को घोषणा गरेका छन् । यो टूर फेब्रुअरीदेखि मार्चको पहिलो सातासम्म चल्ने उनले जानकारी दिएका छन् ।

२१ फेब्रुअरीमा पर्थदेखि सुरु हुने उनको टूर ६ मार्चमा सिड्नी पुगेर टुंगिनेछ । २४ फेब्रुअरीमा ब्रिसबेन, २६ फेब्रुअरीमा एडिलेड, २ मार्चमा मेलबर्नमा हुने केसीले जनाएका छन् ।

यसअघि उनले सन् २०२२ मा ‘ड्रीम फेस्ट टूर’ अन्तर्गत अस्ट्रेलियामा प्रस्तुति दिएका थिए । २ वर्षपछि उनी अस्ट्रेलियाको नेपाली डायस्पोरामा गुञ्जिन लागेका हुन् ।

‘अन्ततः सुशान्त केसी घर फर्किदैंछन् । यो होमकमिङ भावको टूर हुनेछ’ उनले इन्स्टाग्राममा पोस्ट गरेको जानकारीमा उल्लेख छ, ‘पाँच सहर, एक आवाज, लाखौं भावना । यो टूर मात्र होइन, यो घर फिर्ती हो ।’

सुशान्तको यो कन्सर्टको लागि टीआरएन इभेन्ट्सले टिकट पनि विक्री थालेको छ । ‘मेरो अस्ट्रेलियाको यात्राले पूर्णता पाउँदैछ’ टूरको तयारीबारेको भिडियो सेयर गर्दै सुशान्तले लेखेका छन् ।

सुशान्तको लागि सन् २०२५ कोे उत्तराद्र्ध खास रह्यो । उनले ‘यस्तै रैछ’ शीर्षकको छोटो फिल्मबाट अभिनयमा डेब्यू गरे, जहाँ उनी ‘शाम्बाला’ फेम्ड अभिनेत्री थिन्ले ल्हामोसँग देखिएका थिए ।

उनले आफ्नो होमप्रोडक्सन फिल्म निर्माण कम्पनी एसकेसी स्टुडियो पनि संचालनमा ल्याएका छन् । यो स्टुडियोबाट उनी निकट भविष्यमा फिल्म निर्माणमा पनि अघि बढ्ने जनाइएको छ ।

सुशान्त केसी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सुशान्त केसीलाई सन् २०२५ मा स्पोटीफाईमा ६ करोड पटक सुनियो

सुशान्त केसीलाई सन् २०२५ मा स्पोटीफाईमा ६ करोड पटक सुनियो
युट्युबमा हेर्नूस सुशान्त केसीको डेब्यू अभिनय रहेको छोटो फिल्म ‘यस्तै रैछ’

युट्युबमा हेर्नूस सुशान्त केसीको डेब्यू अभिनय रहेको छोटो फिल्म ‘यस्तै रैछ’
फिल्म अभिनयमा सुशान्त केसीको डेब्यू, हेर्नूस ‘यस्तै रैछ’ को टिजर

फिल्म अभिनयमा सुशान्त केसीको डेब्यू, हेर्नूस ‘यस्तै रैछ’ को टिजर
सुशान्तले पूरा गरे बचन : ‘भ्वाइस किड्स’ स्टार अस्मी, यशस्वीसँग ल्याए ‘तबाही’

सुशान्तले पूरा गरे बचन : ‘भ्वाइस किड्स’ स्टार अस्मी, यशस्वीसँग ल्याए ‘तबाही’
टर्निङ पोइन्ट : अस्ट्रेलियाबाट नफर्केको भए …

टर्निङ पोइन्ट : अस्ट्रेलियाबाट नफर्केको भए …
अब शान्त र उत्तरदायी भएर नयाँ नेपालको बारेमा सोचौं : सुशान्त केसी

अब शान्त र उत्तरदायी भएर नयाँ नेपालको बारेमा सोचौं : सुशान्त केसी

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी हुन् ५ नेपाली मौलिक परिकार

यी हुन् ५ नेपाली मौलिक परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित