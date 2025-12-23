+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

यी नेता कुलमानसँग रहेनन्

उज्यालो नेपाल पार्टी दर्ता हुँदा निर्वाचन आयोगमा पेस गरिएका केन्द्रीय सदस्यमध्ये करिब एक दर्जन नेताहरूले उक्त पार्टीमा नरहने निर्णय गरेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १ गते १६:१५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • उज्यालो नेपाल पार्टी दर्ता हुँदा निर्वाचन आयोगमा पेस गरिएका करिब एक दर्जन केन्द्रीय सदस्यहरूले पार्टीमा नरहने निर्णय गरेका छन्।
  • पूर्वसचिव अनूप उपाध्यायको नेतृत्वमा ५१ सदस्यीय समिति रहेको उज्यालो नेपाल र रास्वपा बीचको एकता गत शनिबार भंग गरिएको थियो।
  • डा. विशाल भण्डारीले भने, 'वैकल्पिक शक्तिहरुको एक ठाउँमा हुनुपर्ने हाम्रो जोड छ' भन्दै उज्यालो नेपालमा नरहने निर्णय लिएका छन्।

१ माघ, काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टी दर्ता हुँदा निर्वाचन आयोगमा पेस गरिएका केन्द्रीय सदस्यमध्ये करिब एक दर्जन नेताहरूले उक्त पार्टीमा नरहने निर्णय गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगमा पूर्वसचिव अनूप उपाध्यायको नेतृत्वमा ५१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहेको सूची पेस गरिएको थियो । उपाध्याय अध्यक्ष रहेकै बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग एकता गर्ने निर्णय भएको थियो ।

दुई दलमा शक्ति बाँडफाँटमा कुरा नमिलेपछि गत शनिबार एकता भंग गरिएको थियो । एकता भंग भएसँगै उज्यालो नेपालको अध्यक्ष कुलमान घिसिङ हुने गरी पार्टी ब्युँताइएको छ ।

रास्वपासँगको एकता भंग गरे पनि कतिपय नेताहरु पूर्ववत रुपमा उज्यालो नेपालमा फर्कन इन्कार गरेका छन् । डा. तारा जोशी, डा. विशाल भण्डारी, डा. अभिषेक सिंह, डा. सागर ढकाल, डा.घनश्याम पाण्डे उज्यालो नेपालमा फर्कन तयार भएनन् ।

विवेकशील साझाको पृष्ठभूमि रहेका निर्देश सिलवाल र सञ्जिव भट्टराई उज्यालो नेपालमा आवद्ध नहुने जानकारी गराइएको छ । रास्वपाको समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा रहेकी रिमा विश्वकर्मा पनि उज्यालोमा नफर्कने निर्णय गरेकी छन् ।

तत्कालीन केन्द्रीय सदस्य डा. विशाल भण्डारीले उज्यालो नेपालमा नरहने निर्णय लिएको जानकारी गराए । भण्डारीले अनलाइनखबरसँग भने,‘वैकल्पिक शक्तिहरुको एक ठाउँमा हुनुपर्ने हाम्रो जोड छ । नयाँ शक्तिहरु नमिल्ने हो भने अस्थिरता यथावत् रहन्छ ।’

उज्यालो नेपाल पार्टी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

उज्यालो नेपालको चिम दुई महिनामै मधुरो

उज्यालो नेपालको चिम दुई महिनामै मधुरो
अब हुने छैनन् उज्यालो पार्टीका समानुपातिक उम्मेदवार

अब हुने छैनन् उज्यालो पार्टीका समानुपातिक उम्मेदवार
रास्वपामा साधारण सदस्य नै बन्छु भनेको थिएँ ठूलो पद मागेको थिइनँ : कुलमान घिसिङ

रास्वपामा साधारण सदस्य नै बन्छु भनेको थिएँ ठूलो पद मागेको थिइनँ : कुलमान घिसिङ
उज्यालो नेपाल पार्टीले गर्‍यो प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी आह्वान

उज्यालो नेपाल पार्टीले गर्‍यो प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी आह्वान
उज्यालो नेपाल पार्टीले बोलायो आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन

उज्यालो नेपाल पार्टीले बोलायो आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन
बिजुली गतिमै विवाद बढाएर बिदा भए कुलमान

बिजुली गतिमै विवाद बढाएर बिदा भए कुलमान

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

यी हुन् ५ नेपाली मौलिक परिकार

यी हुन् ५ नेपाली मौलिक परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित