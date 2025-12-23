शेरबहादुर देउवाबारे गगन-विश्वले झुट बोले : पूर्णबहादुर खड्का

२ माघ, काठमाडौं । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीका तत्कालीन महामन्त्रीहरूले झुट बोलेको आरोप लगाएका छन् ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले पार्टी विखण्डन रोक्न नसकिएको बताएका हुन् ।
उनले विशेष महाधिवेशनको औचित्य नियमित महाधिवेशनको तालिका आएलगत्तै सकिएको निष्कर्ष तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा भएको बैठकले नै निकालेको बताए ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन अघि बढिसकेको, राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको समयमा पार्टीमा गम्भीर अवस्था आएको खड्काको भनाइ छ ।
‘यही बीचमा विशेष महाधिवेशनको भेलाको नाममा काम अघि बढाएको जानकारी पाइयो । विशेष महाधिवेशन गर्ने भनेको पार्टीलाई विखण्डन पार्ने हो- जनताले पार्टीलाई गरिएको विश्वास र भरोसा टुट्छ भनियो,’उनले भने, ‘उहाँहरूले (गगन-विश्व)ले उठाएका सबै कुरा सम्बोधन गर्ने गरी अघि बढाइयो । सभापतिले समेत बोलाएर छलफल गर्नु भयो । तपाईंहरूकै निर्णयले मेरो सही चल्यो । राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवारको टिकटमा मैल सही गरेँ । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको बन्द सूचीमा गरेँ । अहिले प्रत्यक्षको बेला आएको छ । टिकटमा हस्ताक्षर तपाईंले जसलाई भन्नुहुन्छ उसलाई दिनुस् तर पार्टी विखण्डन रोक्नुस् भन्नु भएको हो । ३० गते बिहान ।’
उनले पार्टीको अहिलेको अवस्था आउनुमा सभापतिलाई दोष दिइएको प्रति आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘उहाँहरूले जेजे कारणले सभापतिलाई दोष दिएर यो अवस्था आयो भन्नु भयो त्यो सारा कुरा झुटा हुन्, गलत हुन् । विशेष बोलाउने अधिकार उहाँहरूलाई विधानले दिएको छैन ।’
