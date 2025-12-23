+
पूर्णबहादुरसहित नेता पनि निर्वाचन आयोग जाँदै

नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद निरुपणको अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २ गते १५:१६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद निरुपण गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगसँग छ र गगन थापा नेतृत्वको समूहले आयोगमा धर्ना दिइरहेका छन्।
  • शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका नेताहरू पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा गएर कांग्रेसको आधिकारिकता दाबी गर्ने तयारीमा छन्।
  • थापा नेतृत्वको समूहले पार्टीको विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भई नयाँ कार्यसमिति चयन भएको जानकारी आयोगलाई दिइसकेको छ।

२  माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद निरुपणको अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ । सोहीकारण अहिले निर्वाचन आयोगमा गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसका नेताहरूले धर्ना दिइरहेका छन् ।

उता पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरेर आधिकारिकता दाबीबारे बोलेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका नेताहरू फेरि निर्वाचन आयोग जाने भएका छन् । पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा नेताहरू आयोग जान लागेका हुन् ।

आज बिहानमात्रै पनि खड्कासहित नेताहरूले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई भेटेर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रको कांग्रेस नै आधिकारिक भएको बताएका थिए ।

त्यस्तै थापा नेतृत्वक कांग्रेसले बिहीबार नै आयोग पुगेर पार्टीको विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएको र नयाँ कार्यसमिति चयन भएकोले विवरण अध्यावधिक गर्न निवेदन दिएको थियो ।

