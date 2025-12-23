अनुसन्धान नगरी जागिर मात्र खाने अवस्थाको अन्त्य गर्छौ:  शिक्षाध्यक्ष केसी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२ माघ, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्राडा खड्ग केसीले त्रिविमा हाजिर मात्र गरेर जागिर खाने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताएका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड)को ४९औं वार्षिकोत्सवमा केसीले अनुसन्धान तथा अनुगमन निर्देशनालय लगायतका अन्य अनुसन्धान केन्द्र हाजिर मात्र गर्ने निकायको रूपमा रहिआएको विद्यमान परिस्थितिको अन्त्य गरिने बताए ।
उनले आफू अनुसन्धान केन्द्रको विघटनको पक्षमा नरहेको पनि बताए ।
‘अनुसन्धानमा संलग्न नहुने शिक्षकहरूको नाम पठाउनुहोस्, तुरुन्तै सरुवा गर्छौं,’ उनले भने ।
शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड)का कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्र कुँवरले सेरिडलाई थप व्यवस्थित र क्रियाशील बनाइरहेको बताए ।
६ वटा विभिन्न अनुसन्धान परियोजना संचालन भइरहेको उनले जानकारी गराए ।
