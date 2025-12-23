+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गगन नेतृत्वको कांग्रेसले यसरी छान्दैछ १६५ उम्मेदवार

गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको विवाद कायमै रहँदा उम्मेदवार छनोटमा जुटेको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २ गते १८:४२

२ माघ, काठमाडौं । गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको विवाद कायमै रहँदा उम्मेदवार छनोटमा जुटेको छ ।

पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार विशेष महाधिवशेनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसले संसदीय बोर्ड गठन गरेर उम्मेदवार छनोटको काम सुरु गरेको हो ।

‘निर्वाचन आयोगमा पार्टी आधिकारिकताको काम बाँकी नै छ । तर, आयोगले त निर्णय छिटै दिइहाल्छ । अहिले निर्णय कुरेर उम्मेदवार छनोट गर्ने भन्ने समय छैन,’ ती पदाधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हामी ३ जना पदाधिकारी र २ केन्द्रीय समिति रहेको बोर्ड बनाएर उम्मेदवारको छनोटको काम अघि बढाएका छौँ ।’

यो कांग्रेसले विभाजन हुनुपूर्वनै सिफारिस भएर आएकामध्येबाट उम्मेदवार छनोट गर्ने जनाएको छ ।

‘१६५ क्षेत्रबाटै सिफारिस भएको नाममाथि छलफल गरिरहेको छ । तीन चरणमा छनोटको काम भइरहेको छ । पहिलो चरणमा सर्वसम्मत सिफारिस भएकाको लिस्ट उतार्दै छौँ । सर्वसम्मत सिफारिस भएकामध्ये पनिकेही चुनाव नलड्ने घोषणा गरेका छन् उनीहरूको नाम पनि हटाउँदै लिस्ट बनाउँदै छौँ ,’ उनले भने, ‘दोस्रो, जसको नाम सिफारिस भएको छ उनीहरूमाथि कुनै विवाद छैन, इस्यु छैन भन्ने निर्क्यौल गर्दैछौँ । तेस्रो, सिफारिसमै विवाद भएका क्षेत्र र उम्मेदवारको नाममाथि छलफल गरेर त्यसलाई सर्टलिस्ट गर्दैछौँ ।’

सर्टलिस्ट भएको नामहरूमाथि अध्ययन गरेर सभापति थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासहितको बैठकले प्रारम्भिक सूची तयार पार्नेछ ।

‘जुन प्रारम्भिक सूची तयार हुन्छ त्यो सूचीलाई संसदीय बोर्डमा छलफल हुन्छ र अन्तिम रुप दिइन्छ,’ उनले थपे, ‘भोलि मध्याह्नसम्म प्रारम्भिक नाम छनोट हुन्छ । भोलि नै अपराह्न बस्ने बैठकपछि फलानो क्षेत्रको उम्मेदवार फलानो भन्ने तय हुन्छ ।’

नेपाली कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गगन नेतृत्वको कांग्रेस पदाधिकारी पनि धर्नामा

गगन नेतृत्वको कांग्रेस पदाधिकारी पनि धर्नामा
आयोगले निर्वाचन बिथोलिने निर्णय नगरोस्

आयोगले निर्वाचन बिथोलिने निर्णय नगरोस्
कांग्रेस विवाद: रुख र चारतारे झन्डा कसको?

कांग्रेस विवाद: रुख र चारतारे झन्डा कसको?
‘विशेष महाधिवेशन ब्रह्मास्त्र हो, निर्वाचन आयोगले नदुखेको टाउको दुखाउनु जरूरी छैन’

‘विशेष महाधिवेशन ब्रह्मास्त्र हो, निर्वाचन आयोगले नदुखेको टाउको दुखाउनु जरूरी छैन’
निर्वाचन आयोगमा कांग्रेसका दुई पक्ष आमनेसामने, गेटबाहिर नाराबाजी (तस्वीरहरू)

निर्वाचन आयोगमा कांग्रेसका दुई पक्ष आमनेसामने, गेटबाहिर नाराबाजी (तस्वीरहरू)
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित