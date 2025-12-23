+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

निर्वाचन आयोगको निर्णय मान्न सकिंदैन : प्रकाशशरण महत

 शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेता डा प्रकाशशरण महतले पार्टीको आधिकारिकता गगन थापा नेतृत्वलाई दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय मान्न नसकिने बताएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २ गते १९:५४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेता डा प्रकाशशरण महतले निर्वाचन आयोगको गगन थापा नेतृत्वलाई पार्टीको आधिकारिकता दिने निर्णय मान्न नसकिने बताउनुभयो।
  • महतले आयोगको निर्णयमा दलसम्बन्धी नियम र पार्टीको विधान नजरअन्दाज गरिएको आपत्ति जनाउनुभयो।
  • उहाँले अब छिटै बैठक बसेर आगामी कदमबारे निर्णय गर्ने बताउनुभयो।

२ माघ, काठमाडौं ।   शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका नेता डा. प्रकाशशरण महतले पार्टीको आधिकारिकता गगन थापा नेतृत्वलाई दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय मान्न नसकिने बताएका छन् ।

आयोगको निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै अनलाइनखबरसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै महतले पार्टीको विधानलाई आयोगले नजरअन्दाज गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

‘आयोगको निर्णय आएको बुझियो । यो निर्णयमा दल सम्बन्धी नियम, पार्टीको विधानलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । यो निर्णय मान्न सकिंदैन’, उनले भने ।

अब के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘अब हामी छिटै बैठक बसेर कसरी जाने भन्ने निष्कर्ष निकाल्छौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस

नेपाली कांग्रेसको गगन–विश्व समूहलाई निर्वाचन आयोगको मान्यता
निर्वाचन आयोग नेपाली कांग्रेस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

निर्वाचन आयोगविरुद्ध देउवा पक्षका कार्यकर्ताको विरोध

निर्वाचन आयोगविरुद्ध देउवा पक्षका कार्यकर्ताको विरोध
निर्वाचन आयोगको षडयन्त्रपूर्ण निर्णय मान्दैनौं : पूर्णबहादुर खड्का

निर्वाचन आयोगको षडयन्त्रपूर्ण निर्णय मान्दैनौं : पूर्णबहादुर खड्का
आयोगले मान्यता दिएपछि खुसी मनाउँदै गगन पक्षीय कांग्रेस कार्यकर्ता (तस्वीरहरू)

आयोगले मान्यता दिएपछि खुसी मनाउँदै गगन पक्षीय कांग्रेस कार्यकर्ता (तस्वीरहरू)
आयोगले निर्वाचन बिथोलिने निर्णय नगरोस्

आयोगले निर्वाचन बिथोलिने निर्णय नगरोस्
‘विशेष महाधिवेशन ब्रह्मास्त्र हो, निर्वाचन आयोगले नदुखेको टाउको दुखाउनु जरूरी छैन’

‘विशेष महाधिवेशन ब्रह्मास्त्र हो, निर्वाचन आयोगले नदुखेको टाउको दुखाउनु जरूरी छैन’
निर्वाचन आयोग परिसरको सुरक्षा व्यवस्था कडा (तस्वीरहरू)

निर्वाचन आयोग परिसरको सुरक्षा व्यवस्था कडा (तस्वीरहरू)

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित