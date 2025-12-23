आयोगले मान्यता दिएपछि खुसी मनाउँदै गगन पक्षीय कांग्रेस कार्यकर्ता (तस्वीरहरू)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिएको छ।
- निर्वाचन आयोग परिसरबाहिर शेरबहादुर देउवा र गगन थापा पक्षका कार्यकर्ताहरू धर्नामा बसेका थिए।
- आयोगको निर्णय सार्वजनिक भएपछि गगन थापा पक्षका कार्यकर्ताले खुसीयालीमा नारावाजी गरेका छन्।
२ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिएपछि सभापति गगन थापा पक्षका कार्यकर्ता खुसी मनाउन थालेका छन् ।
निर्वाचन आयोग परिसरबाहिर आज दिउँसोदेखि नै शेरबहादुर देउवा र गगन थापा पक्षका कार्यकर्ताहरू धर्नामा बसेका थिए ।
आयोगको निर्णय सार्वजनिक भएसँगै गगन पक्षीय कार्यकर्ताले खुसीयालीमा नारावाजी गरेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4