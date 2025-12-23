+
आयोगले मान्यता दिएपछि खुसी मनाउँदै गगन पक्षीय कांग्रेस कार्यकर्ता (तस्वीरहरू)

निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिएपछि सभापति गगन थापा पक्षका कार्यकर्ता खुसी मनाउन थालेका छन् ।

चन्द्रबहादुर आले चन्द्रबहादुर आले
२०८२ माघ २ गते १९:४७

  • निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिएको छ।
  • निर्वाचन आयोग परिसरबाहिर शेरबहादुर देउवा र गगन थापा पक्षका कार्यकर्ताहरू धर्नामा बसेका थिए।
  • आयोगको निर्णय सार्वजनिक भएपछि गगन थापा पक्षका कार्यकर्ताले खुसीयालीमा नारावाजी गरेका छन्।

२ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिएपछि सभापति गगन थापा पक्षका कार्यकर्ता खुसी मनाउन थालेका छन् ।

निर्वाचन आयोग परिसरबाहिर आज दिउँसोदेखि नै शेरबहादुर देउवा र गगन थापा पक्षका कार्यकर्ताहरू धर्नामा बसेका थिए ।

आयोगको निर्णय सार्वजनिक भएसँगै गगन पक्षीय कार्यकर्ताले खुसीयालीमा नारावाजी गरेका छन् ।

   

निर्वाचन आयोग
लेखक
चन्द्रबहादुर आले

आले अनलाइनखबरका फोटोपत्रकार हुन् ।

