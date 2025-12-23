काभ्रे–१ मा गौतम र २ मा हुँमागाईलाई बनायो नेकपाले उम्मेदवार

३ माघ, काभ्रपलाञ्चोक । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि काभ्रेका दुई वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ ।
काभ्रे प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा दिनानाथ गौतमले टिकट पाएका छन् ।
उनी चौंरीदेउराली गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
काभ्रे प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा बसुन्धरा हुँमाागाईं छनोट भएका छन् । उनी २०७४ मा बागमती प्रदेशका सांसद र कृषिमन्त्री भएका थिए ।
छनोट भएकामध्ये गौतम पूर्वमाओवादी तथा हुँमागाई साविक एकीकृत समाजवादीका नेता हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4