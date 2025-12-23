+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

Nepal Women

95/4 (15.2)
Thailand Women va Nepal Women vs

Thailand Women

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Nepal Women

95/4(15.2)
vs

Thailand Women

0/0
WC Series
Nepal Women
95/4 (15.2)
VS
Thailand Women
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

रुपन्देही २ मा नेकपाको उम्मेदवार विश्वदीप पाण्डे

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले रुपन्देही २ मा विश्वदीप पाण्डेलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ४ गते १०:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले रुपन्देही २ मा विश्वदीप पाण्डेलाई उम्मेदवार बनाएको छ।
  • पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल \'प्रचण्ड\'ले नेता पाण्डेलाई टिकट हस्तान्तरण गरेका छन् ।
  • नेकपा एमालेले वासुदेव घिमिरेलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ।

४ माघ, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले रुपन्देही २ मा सुवास पाण्डे (विश्वदीप)लाई उम्मेदवार बनाएको छ । नेता पाण्डेलाई पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आइतबार टिकट हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

नेकपा एमालेले नेता वासुदेव घिमिरेलाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ । फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन हुँदैछ । माघ ६ गते मनोनयनको मिति तोकिएको छ । त्यसअघि दलहरूले उम्मेदवार तय गरिरहेका छन् ।

अर्घाखाँचीमा जन्मिएका पाण्डे माओवादी सशस्त्र युद्धदेखि नै सक्रिय युवा नेता हुन् । उनी २०६८ सालमा डा. बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा स्वकीय सचिव बनेका थिए । डा. भट्टराई माओवादीबाट अलग भएर नयाँ शक्ति पार्टी गठन गर्दा उनी बाबुरामसँगै थिए ।

पछि उनी प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीमै फर्किएका थिए । २०८१ साल वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाण्डेलाई युवा तथा सामाजिक विकास विज्ञ पदमा नियुक्त गरेका थिए ।

विश्वदीप पाण्डे
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस धादिङका सभापति अधिकारी विशेषबाट निर्वाचित नेतृत्वतिर खुले

कांग्रेस धादिङका सभापति अधिकारी विशेषबाट निर्वाचित नेतृत्वतिर खुले
एमाले टिकट नपाएपछि विष्णु रिजालको असन्तुष्टि: ‘मालपानीका लागि हात नपसार्नु मेरो कमजोरी’

एमाले टिकट नपाएपछि विष्णु रिजालको असन्तुष्टि: ‘मालपानीका लागि हात नपसार्नु मेरो कमजोरी’
रास्वपाबाट काठमाडौं-५ मा उम्मेदवार हुन आकांक्षी धेरै

रास्वपाबाट काठमाडौं-५ मा उम्मेदवार हुन आकांक्षी धेरै
बागमतीमा एमालेले टुंग्यायो २८ उम्मेदवार, ५ क्षेत्रमा बाँकी

बागमतीमा एमालेले टुंग्यायो २८ उम्मेदवार, ५ क्षेत्रमा बाँकी
रास्वपाले उम्मेदवारको टुंगो लगाउँदै, कहाँ को उठ्दैछन् ?

रास्वपाले उम्मेदवारको टुंगो लगाउँदै, कहाँ को उठ्दैछन् ?
अख्तियारको टिप्पणी-‘विशेष अदालतबाट न्यायिक सुशासनमा आघात पुग्नसक्ने आदेश भयो’

अख्तियारको टिप्पणी-‘विशेष अदालतबाट न्यायिक सुशासनमा आघात पुग्नसक्ने आदेश भयो’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित