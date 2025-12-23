रास्वपाबाट काठमाडौं-५ मा उम्मेदवार हुन आकांक्षी धेरै

४ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई काठमाडौंका ३ वटा क्षेत्रमा उम्मेदवार चयन कठिन भएको छ ।
काठमाडौं–५ का लागि आकांक्षीहरुको जोड हुँदा काठमाडौंका १, ३, ४ र ५ मा उम्मेदवार चयन हुन कठिन भएको रास्वपा स्रोतले जानकारी गराएको छ ।
काठमाडौं–५ मा असिम शाह, सस्मित पोखरेल, राजु पाण्डे, प्रणय शसमेर राणा लगायत आकांक्षी छन् ।
शाह यसअघि समानुपातिक सांसद थिए । पोखरेल काठमाडौंका मेयर बालेन शाहका सल्लाहकार भई काम गरेका थिए । पाण्डे महानगरको प्रहरी प्रमुखबाट राजीनामा दिएर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका हुन् ।
राणा यसअघि काठमाडौं–५ मा रास्वपाका उम्मेदवार भई पराजित भएका थिए । रास्वपाका एक नेताका अनुसार काठमाडौं–५ मा धेरै जनाको रोजाई हुँदा अन्य क्षेत्रको पनि टुंगो लाग्न नसकेको हो ।
