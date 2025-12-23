कांग्रेस नेता दिनेश कोइरालाले स्थगित गरे फिल्म ‘बिगुल’ को प्रदर्शन 

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कांग्रेस नेता दिनेश कोइरालाले शुक्रबारदेखि प्रदर्शन तयारीमा रहेको फिल्मको रिलिज स्थगित गरिएको घोषणा गर्नुभयो।
- फिल्मको रिलिज स्थगित हुनुको ठोस कारण नखुलाएपनि विशेष प्राविधिक कारण रहेको कोइरालाले उल्लेख गर्नुभयो।
- फिल्ममा बेनिशा हमाल, नरेन खड्का, नीर शाह लगायत कलाकारको अभिनय छ र नयाँ प्रदर्शन मितिबारे केही दिनभित्रै जानकारी गराइनेछ।
काठमाडौं । फिल्म निर्माता समेत रहेका कांग्रेस नेता दिनेश कोइरालाले शुक्रबारदेखि प्रदर्शन तयारीमा रहेको फिल्मको रिलिज स्थगित गरिएको घोषणा गरेका छन् ।
आफ्नो दलको पछिल्लो विकसित घटनाक्रम र नजिँकिदो चुनावको सन्दर्भलाई लिएर फिल्मको रिलिज रोकिएको कोइरालाले विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।
यो फिल्म आउने शुक्रबारदेखि देशब्यापी प्रदर्शन तयारीमा थियो । उनले प्रदर्शन स्थगित गर्नुको ठोस कारण नखुलाएपनि विशेष प्राविधिक कारण भएको उल्लेख गरेका छन् ।
दर्शकलाई क्षमायाचना गर्दै उनले केही दिनभित्रै नयाँ प्रदर्शन मितिबारे जानकारी गराउने उनको भनाइ छ ।
रमेश कोइरालाको निर्देशनमा बनेको फिल्ममा बेनिशा हमाल, नरेन खड्का, नीर शाह, रमेश बुढाथोकी, विनोद न्यौपाने, शिशिर बाङ्देल, हेमन्त बुढाथोकी, गीता अधिकारी, रविन्द्र खड्का, मीरा पण्डितको अभिनय छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4