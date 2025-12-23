+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

Nepal Women

122/10 (20)
Thailand Women va Nepal Women vs

Thailand Women

125/2(16.5)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

Thailand Women won by 8 wickets

Nepal Women

122/10(20)
vs

Thailand Women

125/2(16.5)
WC Series
Nepal Women
122/10 (20)
VS
Thailand Women won by 8 wickets
Won Thailand Women
125/2 (16.5)
बल बाइ बल अपडेट
Comments
Shares

खाद्य विभागको ‘र्‍यापिड एक्सन’, लेबलविहीन घिउ जफतदेखि पुराना जार नष्टसम्म

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ४ गते १३:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले काठमाडौंमा आकस्मिक अनुगमन गरी गुणस्तर विपरीत खाद्य वस्तु जफत र नष्ट गरेको छ।
  • अन्नपूर्ण मिनरल वाटर इण्डस्ट्रिजमा पुराना जार फेला पारी विभागले ४० थान जार नष्ट गरेको छ र पानीको नमुना संकलन गरेको छ।
  • खाद्य वस्तु भण्डारणमा लापरबाही भेटिएपछि विभागले सुधारका लागि निर्देशन दिएको र उपभोक्तालाई लेबल हेर्न अनुरोध गरेको छ।

४ माघ, काठमाडौं । बजारमा खाद्य वस्तुको स्वच्छता र गुणस्तर सुनिश्चित गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आफ्नो सक्रियता बढाएको छ ।

विभागले जनगुनासोका आधारमा ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स मोडालिटी’ मार्फत काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा आकस्मिक अनुगमन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

विभागले २४, २८ र २९ पुसमा गरेको विशेष अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका खाद्य वस्तु जफत गर्ने, नमुना संकलन गर्ने र मापदण्ड विपरीतका सामग्री नष्ट गर्ने कार्य गरेको छ ।

बानेश्वरको हाटबजारमा ‘अर्गानिक’ भन्दै लेबलविहीन नौनी बिक्री

२४ पुसमा पुरानो बानेश्वरमा लाग्ने शनिबारे हाटबजारमा अनुगमन गर्दा दुई व्यवसायीले ‘इलामको नौनी घिउ’ र ‘अर्गानिक’ भन्दै लेबल नभएको सामग्री बिक्री गरिरहेको पाइएको थियो ।

बिक्रीका लागि राखिएको उक्त नौनीमा उत्पादकको नाम, ठेगाना, ब्याच नम्बर वा म्याद सम्बन्धी कुनै पनि अनिवार्य विवरण उल्लेख थिएन ।

विभागले उक्त नौनीको नमुना संकलन गरी थप अनुसन्धान र प्रयोगशाला विश्लेषणका लागि पठाएको छ ।

अन्नपूर्ण मिनरल वाटरका ४० थान पुराना जार नष्ट

२८ पुसमा चन्द्रागिरी–८ स्थित अन्नपूर्ण मिनरल वाटर इण्डस्ट्रिजमा गरिएको अनुगमनका क्रममा विभागले ४० थान पुराना र कोत्रिएका जारहरू फेला पारी तत्काल नष्ट गरेको छ ।

प्रशोधित पिउने पानीमा लेउ भेटिएको र जारहरू चुहिएको भन्ने उजुरीका आधारमा विभागको टोली त्यहाँ पुगेको थियो ।

अनुगमनका क्रममा सरसफाइको अवस्था सामान्य रहे पनि पुराना जारहरू प्रयोगमा रहेको पाइएपछि ती जार नष्ट गरिएको हो ।

साथै, पानीको गुणस्तर यकिन गर्न नमुना संकलन गरिएको छ र उद्योगलाई नियमित सरसफाइ तथा अभिलेख दुरुस्त राख्न निर्देशन दिइएको छ ।

२९ पुसमा चन्द्रागिरी–१२ स्थित भेराइटी इन्टरनेसनलमा गरिएको अनुगमनमा खाद्य वस्तुहरूको भण्डारणमा गम्भीर लापरबाही भेटिएको छ ।

उक्त फर्मले खाद्य सामग्रीहरू सिधै भुइँको सम्पर्कमा आउने गरी राखेको पाइएपछि विभागले तत्काल सुधारका लागि निर्देशन दिएको छ ।

खाद्य वस्तुहरू भुइँमा नराखी अनिवार्य रूपमा ‘प्यालेट’को प्रयोग गरेर मात्र भण्डारण गर्न विभागले सचेत गराएको छ ।

विभागकी प्रवक्ता डा. बाल कुमारी शर्माले उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा कुनै पनि सम्झौता नगर्ने बताइन्  ।

‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१’ बमोजिम अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने र कैफियत भेटिएका व्यवसायीलाई कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ ।

साथै, विभागले उपभोक्ताहरूलाई कुनै पनि खाद्य वस्तु खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा लेबल हेर्न र शंकास्पद वस्तु फेला परेमा तुरुन्त विभागमा जानकारी गराउन समेत अनुरोध गरेको छ ।

खाद्य विभाग
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

दलका घोषणा पत्रले समेट्लान् प्रकृति जोगाउने मुद्दा ?

दलका घोषणा पत्रले समेट्लान् प्रकृति जोगाउने मुद्दा ?
सोनीका फिल्म नेटफ्ल्क्सिमा आउने, दुई पक्षबीच ७ अर्ब डलरको सम्झौता

सोनीका फिल्म नेटफ्ल्क्सिमा आउने, दुई पक्षबीच ७ अर्ब डलरको सम्झौता
निर्वाचन तालिका स्थगन माग गर्न आयोग जाँदै देउवा समूह

निर्वाचन तालिका स्थगन माग गर्न आयोग जाँदै देउवा समूह
ऊर्जा आयातमा परनिर्भरता घटाउनुपर्नेमा जोड

ऊर्जा आयातमा परनिर्भरता घटाउनुपर्नेमा जोड
कांग्रेस र मुलुकका लागि निर्वाचन आयोगको निर्णय उल्टिनुपर्छ : पूर्णबहादुर खड्का

कांग्रेस र मुलुकका लागि निर्वाचन आयोगको निर्णय उल्टिनुपर्छ : पूर्णबहादुर खड्का
भारतबाट पहिलो नेपाली गजल एल्बम ‘मतला’ बजारमा

भारतबाट पहिलो नेपाली गजल एल्बम ‘मतला’ बजारमा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित