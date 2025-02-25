टिकटक बन्यो फिफा विश्वकप २०२६ को पहिलो ‘प्रिफर्ड प्लाटफर्म’

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- टिकटक र विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) बीच साझेदारी सम्झौता भएको छ।
- टिकटक फिफा विश्वकप २०२६ को पहिलो ‘प्रिफर्ड प्लाटफर्म’ बनेको छ।
- टिकटकमा विश्वकप २०२६ को विशेष ‘हब’ सञ्चालन गरिनेछ ।
४ माघ, काठमाडौं । टिकटक र विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) बीच साझेदारी सम्झौता भएको छ। यस सम्झौताअनुसार टिकटक फिफा विश्वकप २०२६ को पहिलो ‘प्रिफर्ड प्लाटफर्म’ बनेको छ। साझेदारी सन् २०२६ को अन्त्यसम्म लागू हुनेछ।
यस सहकार्यपछि टिकटकमार्फत फिफा विश्वकप २०२६ सम्बन्धी आधिकारिक सामग्री, पर्दा पछाडिका दृश्य, तथा अन्तरक्रियात्मक फ्यान अनुभवहरू उपलब्ध हुनेछन्। प्रत्यक्ष खेल प्रसारणबाहेक पनि विश्वकपलाई डिजिटल रूपमा नजिकबाट अनुभव गर्न टिकटक प्रमुख माध्यम बन्नेछ।
सम्झौताअन्तर्गत टिकटकमा विश्वकप २०२६ को विशेष ‘हब’ सञ्चालन गरिनेछ, जहाँ ४८ टोली सहभागी प्रतियोगितासम्बन्धी सामग्री, टिकट र खेल हेर्ने जानकारी, साथै स्टिकर, फिल्टर र गेमिफिकेसनजस्ता फ्यान सहभागिता कार्यक्रम समावेश हुनेछन्। यो हब टिकटकको ‘गेमप्लान’ प्रणालीद्वारा सञ्चालन हुनेछ।
यस साझेदारीले सन् २०२३ मा सम्पन्न फिफा महिला विश्वकपमा टिकटक र फिफाबीच भएको सफल सहकार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। उक्त प्रतियोगिताका सामग्रीले विश्वभर अर्बौं भ्युज प्राप्त गरेका थिए।
फिफाका महासचिव म्याटियास ग्राफस्ट्रोमले फिफा विश्वकप २०२६ को उत्साह विश्वभरका समर्थकहरूसम्म पुर्याउने लक्ष्यसहित टिकटकसँग सहकार्य गरिएको बताए।
टिकटकका ग्लोबल हेड अफ कन्टेन्ट जेम्स स्टाफर्डले टिकटकमा फुटबल सामग्रीको लोकप्रियता तीव्र रूपमा बढिरहेको उल्लेख गर्दै विश्वकपलाई खेल समयभन्दा बाहिर पनि नयाँ ढंगले अनुभव गराउने बताए।
यसैगरी, पहिलोपटक टिकटक र फिफाले संरचित विश्वव्यापी ‘क्रिएटर प्रोग्राम’ पनि सुरु गर्नेछन्। यस कार्यक्रमअन्तर्गत चयनित क्रिएटरहरूलाई प्रशिक्षण सत्र, प्रेस सम्मेलनजस्ता पर्दा पछाडिका गतिविधिमा पहुँच दिइनेछ।
साथै, फिफाको अभिलेखीय फुटेज प्रयोग गरी सामग्री निर्माण गर्ने अवसर पनि प्रदान गरिनेछ।
प्रतिक्रिया 4