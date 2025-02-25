राष्ट्रिय लिग फुटबल : जावलाखेल र एपीएफको जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
४ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय लिग फुटबलअन्तर्गत आइतबार भएका खेलमा जावलाखेल युथ क्लब र एपीएफ क्लब विजयी भएका छन् ।
एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा जावलाखेलले श्री भगवती क्लबलाई ४-० गोलअन्तरले हराएको हो ।
जावलाखेलको जितमा निकोलस ह्यामिल्टन र धर्मेन्द्र कुँवरले दुई दुई गोल गरे ।
खेल सुरु भएको ३३ सेकेण्डमै ह्यामिल्टनले गोल गर्दै जावलाखेललाई अग्रता दिलाएका थिए । त्यसपछि धर्मेन्द्रले चौथो मिनेटमा गोल गर्दै सुरुमै २-० को अग्रता दिलाए । धर्मेन्द्र ५७औं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै जावलाखेलको अग्रता ३-० बनाए । ह्यामिल्टनले इन्जुरी टाइममा गोल गरेपछि जावलाखेलले सानदार जित हात पारेको हो ।
पहिलो खेलमा लालिगुराँस एसोसिएसनसँग १-० ले पराजित भएको जावलाखेलले पहिलो जितपछि ३ अंक जोडेको छ ।
यस्तै च्यासल स्टेडियममा भएको खेलमा एपीएफले फ्रेन्ड्स क्लबलाई १-० ले हरायो । एपीएफ आत्मघाती गोल मद्दतले ३ अंक जोड्न सफल भयो । फ्रेण्ड्सका खेमराज श्रेष्ठले २५औं मिनेटमा आत्मघाती गोल गरेका थिए ।
एपीएफले पहिलो खेलमै जित हात पारेको हो भने फ्रेण्ड्सको यो पहिलो हार हो ।
फ्रेण्ड्सले पहिलो खेलमा कांक्रेविहार युवा क्लबलाई पराजित गरेको थियो ।
