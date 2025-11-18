+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

उज्यालो पार्टीका संरक्षक उपाध्याय परिवर्तन पार्टीको एक नम्बर सूचीमा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ४ गते २२:३३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीले उज्यालो पार्टीका संरक्षक अनुपकुमार उपाध्यायलाई समानुपातिक सूचीको खसआर्य पुरुषतर्फ एक नम्बरमा राखेको छ।
  • कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो पार्टीले नेतृत्व परिवर्तनपछि रास्वपाबाट आएका नेताहरु राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीको समानुपातिक सूचीमा परेका छन्।
  • उपाध्याय उज्यालो पार्टी अध्यक्ष हुँदा पार्टी रास्वपामा मिसिएको थियो र उनीसहितका नेताहरु रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा थिए।

४ माघ, काठमाडौं । कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो पार्टी नेपालका संरक्षक अनुपकुमार उपाध्यायलाई राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टीले समानुपातिक सूचीको एक नम्बरमा राखेको छ ।

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेका बन्दसूचीमा उपाध्याय खसआर्य पुरुषतर्फ एक नम्बरमा छ । उज्यालो पार्टीले नेतृत्व परिवर्तन गरेर कुलमानलाई ल्याउनुअघि उपाध्याय अध्यक्ष थिए ।

उपाध्याय अध्यक्ष हुँदा नै रास्वपामा यो पार्टी मिसिएको थियो । त्यसबेला उपाध्यायसहित उज्यालो पार्टीका नेताहरू रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा बसेका थिए ।

मन्त्रीबाट घिसिङले राजीनामा दिएपछि रास्वपाबाट अग्गिएर उज्यालो पार्टीमै सक्रिय हुने निर्णय गरेका थिए ।

यो निर्णय लगत्तै घिसिङ तर्फका नेताहरु रास्वपाको समानुपातिक सूचीबाट हटेका थिए । अहिले आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचीमा उनीहरु प्रिवर्तन पार्टीको समानुपातिक सूचीमा प्राथमिकतमा परेका छन् ।

उपाध्याय खसआर्य पुरुषको एक नम्बरमा हुँदा महेन्द्र सुन्दर लावती आदिबासी जनजाति पुरुषतर्फ एक नम्बरमा छन् । दोस्रो नम्बरमा डकेन्द्रसिंह थेगिम छन् ।

अनुपकुमार उपाध्याय
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित