+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४१ प्रतिशत मतदानस्थल अतिसंवेदनशील

कैलालीका २३७ मध्ये १०८ मदानस्थलहरू अतिसंवेदनशील छन् । बाजुरामा जम्मा ७७ मध्ये ६२ वटा अतिसंवेदनशील छन् । 

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ५ गते ७:३६

५ माघ, डोटी । २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रयोजनका लागि निर्वाचन सुरक्षाका दृष्टिले मतदानस्थललाई सामान्य, संवेदनशील र अतिसंवेदनशील गरी तीन भागमा राखिएको छ । जसमा सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र रहेका ११७६ मतदानस्थलमध्ये ४८१ स्थल अतिसंवेदनशील मानिएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय, धनगढी कैलालीले दिएको जानकारी अनुसार करिब ४१ प्रतिशत मतदानस्थलहरी अतिसंवेदनशील मानिएका छन् ।

यस्तै, संवेदनशील मतदानस्थल ३९५ अर्थात् ३३.५८ प्रतिशत रहेका छन् भने बाँकी ३०० अर्थात् २५.५१ प्रतिशत मतदानस्थल सामान्यमा राखिएको छ ।

कैलाली जिल्लामा सबैभन्दा बढी १०८ मदानस्थलहरू अतिसंवेदनशील मानिएका छन् । २३७ मतदानस्थल रहेको यस जिल्लामा १०६ स्थललाई संवेदनशील मानिएको छ । सामान्य अवस्थाका मतदानस्थल २३ रहेका छन् ।

कञ्चनपुर जिल्लाका १३२ मतदानस्थलमध्ये ६६ स्थललाई अति संवेदनशीलको सूचीमा राखिएको छ । यस जिल्लाका ४० स्थल संवेदनशी र २६ स्थल सामान्य मानिएका छन् ।

डोटी जिल्लाका १३ मतदानस्थललाई अतिसंवेदनशील मानिएको छ । ११८ मतदान स्थल रहेको जिल्लामा ४४ स्थल संवेदनशील र ८१ स्थललाई सामान्य रुपमा मानिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ ।

निर्वाचन सुरक्षाको दृष्टिले अछाम जिल्लाका ६६ मतदानस्थल अतिसंवेदनशीलको सूचीमा परेका छन् । यस जिल्लामा १३० स्थल रहेकामा ५० संवेदनशी र १४ लाई सामान्य मानिएको छ ।

डडेल्धुरा जिल्लाका १०४ मतदान स्थलमध्ये ३३ स्थललाई अति संवेदनशीलको सूचीमा राखिएको छ । यस जिल्लामा ३४ स्थललाई संवेदनशील र ३७ स्थललाई सामान्य मानिएको छ ।

दार्चुला जिल्लाका १५ मतदान स्थल अति संवेदनशील मानिएका छन् । यस जिल्लामा जम्मा ११२ मतदान स्थल रहेका छन् । यसमध्ये ३२ लाई संवेदनशील र ६५ लाई सामान्य मतदान स्थलको सूचीमा राखिएको छ ।

१२९ मतदान स्थल रहेको बैतडी जिल्लाका ३३ स्थललाई अति संवेदनशील मतदान स्थलको सूचीमा राखिएको छ । यस जिल्लामा २८ संवेदनशील मतदान स्थल मानिएका छन् भने बाँकी ६८ लाई समान्यको सूचीमा राखिएको छ ।

प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा बढी अतिसंवेदनशील मतदानस्थल बाजुरामा देखिएका छन् । यस जिल्लामा सामान्य अवस्थाको मतदानस्थल तीनवटा मात्रै रहेका छन् ।

बाजुरामा रहेका जम्मा ७७ मतदान स्थलमध्ये ६२ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील स्थलको सूचीमा राखिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ, जुन ८०.५१ प्रतिशत हुन आउँछ । यस जिल्लामा संवेदनशील मतदान स्थल १२ रहेका छन् ।

यस्तै, बझाङमा सामान्य मतदानस्थल तीनवटा मात्रै रहेका छन् । यस जिल्लामा रहेका १३७ मतदान स्थलमध्ये ६२ प्रतिशत अर्थात् ८५ मतदानस्थल अतिसंवेदनशील रहेका छन् । जिल्लाका १२ मतदानस्थल संवेदनशीलको सूचीमा राखिएको छ ।

मतदानस्थल सुदूरपश्चिम
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित