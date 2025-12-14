सिरहा ४ मा नेकपाबाट अजयशंकर नायक उम्मेदवार

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सिरहा क्षेत्र नम्बर ४ मा अजयशंकर नायकलाई उम्मेदवार बनाएको छ।
- अजयशंकर नायक तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता थिए र सोही पार्टीबाट कानुनमन्त्री बनेका थिए।
४ माघ, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सिरहा क्षेत्र नम्बर ४ मा अजयशंकर नायकलाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ ।
२१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि नेकपाले नायकलाई उम्मेदवार तय गरेको हो ।
तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रहेका उनी सोही पार्टीबाट कानुनमन्त्री बनेका थिए ।
