+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सिरहा ४ मा नेकपाबाट अजयशंकर नायक उम्मेदवार

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ५ गते १२:५०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सिरहा क्षेत्र नम्बर ४ मा अजयशंकर नायकलाई उम्मेदवार बनाएको छ।
  • अजयशंकर नायक तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता थिए र सोही पार्टीबाट कानुनमन्त्री बनेका थिए।

४ माघ, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सिरहा क्षेत्र नम्बर ४ मा अजयशंकर नायकलाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ ।

२१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि नेकपाले नायकलाई उम्मेदवार तय गरेको हो ।

तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रहेका उनी सोही पार्टीबाट कानुनमन्त्री बनेका थिए ।

अजयशंकर नायक नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पूर्णबहादुर खड्का चुनाव नलड्ने, प्रचार–प्रसारमा सहभागी हुने

पूर्णबहादुर खड्का चुनाव नलड्ने, प्रचार–प्रसारमा सहभागी हुने
पूर्णबहादुर खड्का चुनाव नलड्ने, प्रचार–प्रसारका लागि देशभर जाने

पूर्णबहादुर खड्का चुनाव नलड्ने, प्रचार–प्रसारका लागि देशभर जाने
गण्डकीमा नेकपा : जितेकाले छाडे, नयाँलाई अवसर तर महिला उम्मेदवार शून्य

गण्डकीमा नेकपा : जितेकाले छाडे, नयाँलाई अवसर तर महिला उम्मेदवार शून्य
राइजिङ स्टार्स महिला एसिया कपको समूह र खेलतालिका सार्वजनिक

राइजिङ स्टार्स महिला एसिया कपको समूह र खेलतालिका सार्वजनिक
स्पेन रेल दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ३९ पुग्यो

स्पेन रेल दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या ३९ पुग्यो
प्रेमी चिनाउँदै गरिमाले भनिन् : अब केही वास्तविक बनाउँदैछौं

प्रेमी चिनाउँदै गरिमाले भनिन् : अब केही वास्तविक बनाउँदैछौं

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित