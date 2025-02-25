राइजिङ स्टार्स महिला एसिया कपको समूह र खेलतालिका सार्वजनिक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
५ माघ, काठमाडौं । थाइल्यान्डमा हुने राइजिङ स्टार्स महिला एसिया कप क्रिकेटको समूह र खेलतालिका सार्वजनिक भएको छ । एसियन क्रिकेट काउन्सिल (एसीसी) ले सोमबार समूहसहित खेलतालिका सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपाल समूह ‘ए’ मा भारत ‘ए’, पाकिस्तान ‘ए’ र यूएईसँग परेको छ । समूह ‘बी’ मा बंगलादेश ‘ए’, श्रीलंका ‘ए’, मलेसिया र थाइल्यान्ड छन् ।
फेब्रुअरी १३ देखि सुरु हुने प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपालले पाकिस्तान ‘ए’ सँग खेल्नेछ भने सोही दिन भारत ‘ए’ र यूएईबीच पनि प्रतिस्पर्धा हुनेछ ।
नेपालले दोस्रो खेल १५ फेब्रुअरीमा यूएई अनि तेस्रो खेल १७ फेब्रुअरीमा भारत ‘ए’ सँग खेल्नेछ ।
दुवै समूहबाट शीर्ष २ टोली सेमिफाइनलमा पुग्नेछन् ।
