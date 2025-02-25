राष्ट्रिय लिग फुटबलमा लालीगुराँसको लगातार दोस्रो जित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
५ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय लिग फुटबलमा लालीगुराँस स्पोर्ट्स एसोसिएसनले लगातार दोस्रो जित जित हासिल गरेको छ । सोमबार एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा लालीगुराँसले नव जनजागृति युथ क्लबलाई ४-१ गोलअन्तरले हराएको हो ।
लालीगुराँसको जितमा आशिष गुरुङले दुई गोल गरे भने अब्दुल युसुफ र एकोएटे जुनियरले एक-एक गोल गरे । नव जनजागृतिका लागि उमेश सन्जेलले सान्त्वना गोल फर्काए ।
खेलको २७औं मिनेटमा युसुफले गोल गर्दै लालीगुराँसलाई अग्रता दिलाएका थिए । दोस्रो हाफको ५५औं र ६०औं मिनेटमा आशिषले गोल गर्दै टोलीलाई ३-० ले अगाडि बढाए ।
८९औं मिनेटमा एकोएटेले गोल गरे भने इन्जुरी समयको पहिलो मिनेटमा नव जनजागृतिका लागि उमेशले सान्त्वना गोल फर्काए ।
लिगअन्तर्गत यसपछि आज दशरथ रंगशालामा दुई खेल हुनेछन् । दिउँसो २ बजे एनआरटी र सातदोबाटो युथ क्लब खेल्नेछन् भने साँझ साढे ६ बजे मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र मछिन्द्र क्लब आमनेसामने हुनेछन् ।
