+
English edition

बंगलादेश टी-२० विश्‍वकपका लागि भारत नआए स्कटल्यान्डलाई मौका !

२०८२ माघ ५ गते १०:४७ २०८२ माघ ५ गते १०:४७

अनलाइनखबर

Shares

आईसीसीले बंगलादेश विश्‍वकप खेल्न भारत जाने वा नजानेबारे निर्णय लिन बुधबारसम्मको समयसीमा दिएको छ । भारत जान अस्वीकार गरेमा आईसीसीले बंगलादेशको स्थानमा स्कटल्यान्डलाई विश्वकपमा सहभागी गराउन सक्ने बताइएको छ।

अनलाइनखबर

Shares
बंगलादेश टी-२० विश्‍वकपका लागि भारत नआए स्कटल्यान्डलाई मौका !

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • आईसीसीले बंगलादेश क्रिकेट बोर्डलाई २०२६ को टी–२० विश्वकपमा भारतमा खेल्ने निर्णय जनवरी २१ भित्र लिनुपर्ने जानकारी दिएको छ।
  • बंगलादेशले भारतमा खेल्दा सुरक्षाको चिन्ता व्यक्त गर्दै वैकल्पिक स्थलको माग गरेको छ तर आईसीसीले तालिका परिवर्तन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।
  • यदि बंगलादेशले भारतमा खेल्न अस्वीकार गरेमा स्कटल्यान्डलाई विश्वकपमा सहभागी गराउन सकिने आईसीसीले जनाएको छ।

५ माघ, काठमाडौं । बंगलादेशले २०२६ को टी–२० विश्वकपमा सहभागिता जनाउनेबारे विशेषगरी भारत यात्रा गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय जनवरी २१ सम्म लिनुपर्ने भएको छ। आईसीसीले यो समयसीमा बंगलादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) लाई ढाकामा भएको बैठकमा जानकारी गराएको हो।

बीसीबीले विश्वकप खेल्न चाहेको भए पनि भारत बाहिर खेल्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ। उसले भारतमा खेल्दा सुरक्षाको चिन्ता रहेको बताएको छ। श्रीलंका सह–आयोजक भएकाले वैकल्पिक स्थल हुन सक्ने बीसीबीको भनाइ छ। तर आईसीसीले तालिका परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारेको छ र बंगलादेशलाई समूह ‘सी’ मै राख्ने अडानमा छ।

बंगलादेशको पहिलो खेल फेब्रुअरी ७ मा कोलकातामा वेस्ट इन्डिजविरुद्ध तय छ। त्यसपछि उसका दुई खेल पनि कोलकातामै र अन्तिम समूह खेल मुम्बईमा हुने तालिका छ।

आईसीसीले बंगलादेशलाई भारतमा कुनै विशेष सुरक्षा खतरा नरहेको आश्वासन दिएको छ। स्वतन्त्र सुरक्षा एजेन्सीको रिपोर्टअनुसार भारतमा समग्र खतरा स्तर मध्यमदेखि उच्च भए पनि कुनै पनि टोलीमाथि प्रत्यक्ष खतरा देखिएको छैन।

यदि बीसीबीले भारत जान अस्वीकार गरेमा, आईसीसीले बंगलादेशको स्थानमा स्कटल्यान्डलाई विश्वकपमा सहभागी गराउन सक्ने बताइएको छ। स्कटल्यान्ड यूरोप छनोट पार गर्न नसक्दा विश्‍वकपमा छनोट भएको थिएन ।

बंगलादेश नखेले हाल विश्‍वकपमा खेल्नेबाहेक सबैभन्दा माथिल्लो वरियतामा रहेका आधारमा स्कटल्यान्डले खेल्ने मौका पाउनेछ ।

आईपीएल टोली कोलकाता नाइट राइडर्सले बंगलादेशी खेलाडी मुस्ताफिजुर रहमानलाई टोलीबाट हटाएपछि विवाद सुरु भएको थियो ।

त्यसपछि बंगलादेश सरकारले आईपीएल प्रसारणमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो, र बीसीबीले भारतमा विश्वकप नखेल्ने पत्र आईसीसीलाई पठाएको थियो।

-क्रिकइन्फोबाट

आईसीसी टी-२० विश्वकप बंगलादेश क्रिकेट
टुर्नामेन्ट
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
ICC Womens T20 World Cup Global Qaulifier 2026
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
राष्ट्रिय समाचार

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
राष्ट्रिय समाचार

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
फिचर (Home Main)

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
छुटाउनुभयो कि?

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
अनलाइनखबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

बंगलादेश टी-२० विश्‍वकपका लागि भारत नआए स्कटल्यान्डलाई मौका !

बंगलादेश टी-२० विश्‍वकपका लागि भारत नआए स्कटल्यान्डलाई मौका !

अन्तरकलेज क्रिकेटको उपाधि त्रिचन्द्रलाई

अन्तरकलेज क्रिकेटको उपाधि त्रिचन्द्रलाई

हिमालयन च्यालेन्जर्स : अन्तिम चरणको खेलअघि नै अभिकलाई उपाधि पक्का

हिमालयन च्यालेन्जर्स : अन्तिम चरणको खेलअघि नै अभिकलाई उपाधि पक्का

तनावपूर्ण फाइनलमा मोरक्कोलाई हराउँदै सेनेगलले जित्यो उपाधि

तनावपूर्ण फाइनलमा मोरक्कोलाई हराउँदै सेनेगलले जित्यो उपाधि

ला लिगामा शीर्षस्थानको बार्सिलोना सोसिडाडसँग पराजित

ला लिगामा शीर्षस्थानको बार्सिलोना सोसिडाडसँग पराजित

कोहलीको शानदार शतकका बाबजुद भारतको हार, न्युजिल्यान्डले जित्यो शृंखला

कोहलीको शानदार शतकका बाबजुद भारतको हार, न्युजिल्यान्डले जित्यो शृंखला

ट्रेन्डिङ

प्रशान्त तामाङको ‘कार्डियाक अरेस्ट’बाट निधन, के हो यो समस्या ?

प्रशान्त तामाङको ‘कार्डियाक अरेस्ट’बाट निधन, के हो यो समस्या ?
मोटरसाइकल दुर्घटनामा क्रिकेटर मिनष थापाको मृत्यु

मोटरसाइकल दुर्घटनामा क्रिकेटर मिनष थापाको मृत्यु
मुस्तफिजुर रहमानलाई टिममा नराख्न केकेआरलाई बीसीसीआईको निर्देशन

मुस्तफिजुर रहमानलाई टिममा नराख्न केकेआरलाई बीसीसीआईको निर्देशन
नेपाली क्रिकेट टिमको बलिङ कन्सलट्यान्टमा इयान‌ हार्भे नियुक्त

नेपाली क्रिकेट टिमको बलिङ कन्सलट्यान्टमा इयान‌ हार्भे नियुक्त
ट्रफी बोकेर हिमाली जिल्ला रुकुमपूर्व पुग्यो लुम्बिनी लायन्स (तस्वीरहरू)

ट्रफी बोकेर हिमाली जिल्ला रुकुमपूर्व पुग्यो लुम्बिनी लायन्स (तस्वीरहरू)
नासा नेपालको साधारण सभा : २०२८ भित्र नेपालमै क्रसकार निर्माण गर्ने घोषणा, भारतीलाई १ लाख पुरस्कार

नासा नेपालको साधारण सभा : २०२८ भित्र नेपालमै क्रसकार निर्माण गर्ने घोषणा, भारतीलाई १ लाख पुरस्कार

वेबस्टोरिज

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ