- नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले बारा क्षेत्र नम्बर ४ बाट बास्केटबल खेलाडी अजय कुशवाहालाई प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि उम्मेदवार बनाएको छ।
- आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने तय भएको छ।
- निर्वाचनका लागि टिकट बाँडफाँड र उम्मेदवारी दर्ताको कामहरू भइरहेको छ।
५ माघ, काठमाडौं । बास्केटबलका अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी अजय कुशवाहा बारा जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवार बनेका छन् ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले बारा क्षेत्र नम्बर ४ बाट बास्केटबल खेलाडी तथा युवा नेता अजयलाई प्रतिनिधसभा चुनावका लागि उम्मेदवार बनाएको हो ।
आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने तय छ।
निर्वाचनका लागि हाल टिकट बाँडफाँडदेखि उम्मेदवारी दर्ताको कामहरू भइरहेका छन् ।
