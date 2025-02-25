साफ फुटसल च्याम्पियनसिप : महिलातर्फ नेपाल बंगलादेशसँग पराजित

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
५ माघ, काठमाडौं । थाइल्याण्डमा जारी साफ फुटसल च्याम्पियनसिपअन्तर्गत महिलातर्फको खेलमा नेपाल बंगलादेशसँग पराजित भएको छ ।
सोमबार दिउँसो भएको खेलमा नेपाल बंगलादेशसँग ३-० गोलअन्तरले पराजित भएको हो । बंगलादेशको जितमा सबिना खातुन, श्रिमोती कृष्णारानी सरकार र लिपि अक्तरले एक-एक गोल गरे ।
खेलको १४औं मिनेटमा सबिनाले गोल गर्दै बंगलादशलाई अग्रता दिलाएकी थिइन् । १९औं मिनेटमा कृष्णारानीले गोल गर्दै पहिलो हाफमा २-० ले अगाडि राखिन् ।
दोस्रो हाफको ३३औं मिनेटमा अक्तरले गोल गर्दै ३-० को जित दिलाइन् ।
