इन्डिया कपमा नेपाललाई दुई स्वर्णसहित पाँच पदक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- मित्र राष्ट्र भारतको सोनिपतमा आयोजना भएको इन्डिया कप नेचुरल स्ट्रोङ पावरलिफ्टिङमा नेपालले दुई स्वर्ण र तीन रजत सहित पाँच पदक प्राप्त गरेको छ।
- ज्ञानेन्द्र नकर्मीले मास्टर्स ५ तर्फ स्वर्ण पदक जितेका छन् भने विकास प्रधानले मास्टर्स ४ तर्फ एक स्वर्ण र दुई रजत पदक प्राप्त गरेका छन्।
- रोजीन नकर्मीले ७५ केजी सिनियर तर्फ रजत पदक जितेका छन् र ज्ञानेन्द्र नकर्मीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली माघ १ गते भारत प्रस्थान गरेको थियो।
५ माघ, काठमाडौं । मित्र राष्ट्र भारतको सोनिपतमा आयोजना भएको इन्डिया कप नेचुरल स्ट्रोङ पावरलिफ्टिङमा नेपाललाई दुई स्वर्ण र तीन रजत सहित पाँच पदक प्राप्त भएको टिम लिडर एवं खेलाडी ज्ञानेन्द्र नकर्मीले दिल्लीबाट जानकारी गराएका छन् ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पूर्व शारीरिक सुगठनका प्रशिक्षक समेत रहेका ज्ञानेन्द्रले जानकारी गराए अनुसार यहि माघ २ देखि ४ गते ( जनवरी १६ देखि १८, २०२६) सम्म आयोजना भएको प्रतियोगितामा ज्ञानेन्द्र नकर्मीले मास्टर्स ५ तर्फको विधामा स्वर्ण पदक प्राप्त गरेका हुन् ।
यस्तै मास्टर्स ४ तर्फको विधामा विकास प्रधानले १ स्वर्ण र २ रजत तथा रोजीन नकर्मीले ७५ केजी सिनियर तर्फ रतज पदक प्राप्त गरेका हुन् ।
ज्ञानेन्द्र नकर्मी र रोजीन नकर्मी बाबु छोरा हुन् । नकर्मी बाबु छोराले विगतमा पनि ईन्डिया कपमा प्रतिस्पर्धा गर्दै नेपालका लागि पदक जोड्दै आइरहेका थिए ।
भारत पावरलिफ्टिङ संघको निमन्त्रणमा माघ १ गते ज्ञानेन्द्रको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली त्यस तर्फ प्रस्थान गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया 4