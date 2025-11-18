कांग्रेसका गोविन्द पोखरेल प्युठानबाट उम्मेदवार

५ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले नेता डा गोविन्दराज पोखरेललाई प्युठानबाट उम्मेदवार बनाउने भएको छ । सोमबार बसेको संसदीय बोर्डको बैठकले उनलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरी टिकट दिएको हो ।
‘उहाँ यहाँबाट पत्र लिएर जिल्ला गइसक्नु भयो,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘भोलि मनोनयनको दिन भएकोले उहाँलाई ढिलो होला भनेर आजै जिल्ला जान भनिएको हो । औपचारिक घोषणा संसदीय बोर्डले गर्छ ।’
नेपाली कांग्रेस आन्तरिक विवादलाई थाती राखेर उम्मेदवार छनोटमा जुटेको छ । त्यस्तै सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले हिमाली जिल्लाहरूका उम्मेदवारको पनि टुंगो लागिसकेको छ ।
