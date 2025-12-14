+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रास्वपाले कास्कीका २ क्षेत्रमा टुंग्यायो उम्मेदवार, १ मा गनेस, २ मा उत्तम

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ५ गते १४:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कास्की क्षेत्र नम्बर १ मा लेखक गनेस पौडेल र क्षेत्र नम्बर २ मा पत्रकार उत्तमप्रसाद पौडेललाई उम्मेदवार बनाएको छ।
  • कास्की क्षेत्र नम्बर ३ मा रास्वपा सभापति यदु अधिकारी र विना गुरुङमध्ये एक जनालाई टिकट दिने तयारी भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्।
  • कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको निकट पात्र पत्रकार उत्तमप्रसाद पौडेलले टिकट पाएका छन् र यस क्षेत्रलाई देशकै महत्वपूर्ण मानिन्छ।

५ माघ, पोखरा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कास्कीका ३ वटा क्षेत्रमध्ये २ वटामा उम्मेदवार टुंगो लगाएको छ । कास्की क्षेत्र नम्बर १ मा लेखक गनेस पौडेल र क्षेत्र नम्बर २ मा पत्रकार उत्तमप्रसाद पौडेलको नाम टुंगो लागेको छ ।

क्षेत्र नम्बर ३ मा रास्वपा कास्कीका सभापति तथा व्यवसायी यदु अधिकारी र विना गुरुङमध्ये एक जनालाई टिकट दिने गरी अन्तिम तयारी भएको नेताहरूले बताएका छन् ।

कास्की क्षेत्र नम्बर १ मा बालेन समूहबाट रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य गनेसलाई उम्मेदवार बनाएको हो ।

यसअघि ३० वैशाख २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पौडेल अटेरी अभियान चलाउँदै लौरो चुनाव चिह्न लिएर पोखराको मेयरमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । उनले ३ हजार ३० मत प्राप्त गरेका थिए ।

बालेनसँग निकट रहेका लेखक पौडेल यसपटक संसद् छिर्ने दाउसहित रास्वपाबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन् । कास्की क्षेत्र नम्बर १ मा यसअघि एमालेका मनबहादुर गुरुङ विजयी भएका थिए ।

कास्की १ मा एमालेले कास्की अध्यक्ष बैनबहादुर अधिकारीलाई उठाएको छ भने नेकपाबाट केन्द्रीय सदस्य राजकाजी गुरुङ करणले टिकट हात पारेका छन् । कांग्रेसको उम्मेदवार टुंगो लगाउनै बाँकी छ ।

यसपटक कास्कीमा रास्वपाले चुनावी माहोल बनाएको छ । बालेनको साथ र रास्वपाले ल्याउन खोजिरहेको लहरको बलमा पौडेल यसपटक संसद छिर्ने दाउमा छन् । लेखक गनेश पोखरा १४ चाउथेका रैथाने हुन् । उनको ‘पैताला’ उपन्यास प्रकाशित छ भने ‘मुसा मानुस’ नामको किताब अनुवाद गरेका छन् ।

कास्की १ बाट यसअघिका समानुपातिक सांसद शिव नेपाली, यसअघिका उम्मेदवार राजु राइलगायतका आकांक्षी थिए । लेखक गनेसले बालेनको कोटाबाट टिकट ल्याएका हुन् ।

कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको निकट पात्र पत्रकार उत्तमले टिकट हात पारेका छन् । रविसँगै न्युज २४ हुँदै ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा गण्डकीबाट काम गरेका पौडेल पत्रकारिता छाडेर रास्वपा प्रवेश गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेस पृष्ठभूमिका उत्तम कास्की २ बाट संसद छिर्ने होडमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । कास्की–२ लाई देशकै महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा हेरिने गरेको छ ।

एमाले नेता रवीन्द्र अधिकारीले ह्याट्रिक मारेको क्षेत्रमा उनको निधनपछि भएको उपनिर्वाचन र २०७९ को निर्वाचनमा एमालेबाट विद्या भट्टराईले लगातार जित हासिल गरेकी थिइन् । यसअघि यो क्षेत्रमा रास्वपा दोस्रो र कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धनका उम्मेदवार तेस्रो भएका थिए ।

यसपटक नेकपाबाट किरण थापा आमोदले टिकट पाएका छन् भने एमालेले पूर्वमेयर तथा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण थापालाई टिकट दिएको छ । कांग्रेसले उम्मेदवार टुंग्याउन बाँकी छ ।

अघिल्लो चुनावमै लोकप्रिय मत ल्याएको रास्वपाको जगमा उत्तम सांसद हुने दाउमा छन् । यो क्षेत्रमा रास्वपाबाट यसअघिका उम्मेदवार माधव कँडेल, अशोक खड्का, योगेन्द्र केसीलगायतका आकांक्षी थिए ।

कास्की क्षेत्र नम्बर ३ मा कास्की सभापति तथा व्यवसायी यदु अधिकारी, विना गुरुङ, योगराज पौडेल, नवीन त्रिपाठीलगायत आकांक्षी छन् । यदुले टिकट पाउने सम्भावना रहे पनि बिनाको नाममा पनि छलफल भइरहेको बुझिएको छ ।

उत्तमप्रसाद पौडेल कास्की गनेस पौडेल प्रतिनिधिसभा चुनाव २०८२ रास्वपा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

बागमती प्रदेशस्तरीय महांकाल भलिबल च्याम्पियनसिप फागुन पहिलो साता हुने

बागमती प्रदेशस्तरीय महांकाल भलिबल च्याम्पियनसिप फागुन पहिलो साता हुने
कैलाली २ मा रास्वपाबाट बालेननिकट खनाल बने उम्मेदवार

कैलाली २ मा रास्वपाबाट बालेननिकट खनाल बने उम्मेदवार
कांग्रेसका गोविन्द पोखरेल प्युठानबाट उम्मेदवार

कांग्रेसका गोविन्द पोखरेल प्युठानबाट उम्मेदवार
परिवर्तनको गतिमा हराउँदै गएको मानवीय जीवन

परिवर्तनको गतिमा हराउँदै गएको मानवीय जीवन
कम्युनिष्ट आन्दोलन : विसर्जन र पुनर्जागरणको दोबाटोमा

कम्युनिष्ट आन्दोलन : विसर्जन र पुनर्जागरणको दोबाटोमा
कांग्रेसले टुंग्यायो हिमाली जिल्लाका उम्मेदवार

कांग्रेसले टुंग्यायो हिमाली जिल्लाका उम्मेदवार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित