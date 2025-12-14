+
खोटाङमा नेकपाका उम्मेदवार हरि रोका

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले खोटाङमा हरी रोकालाई उम्मेदवार बनाएको छ । अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक रोका संविधान सभा सदस्य हुन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ५ गते १५:३२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले खोटाङमा अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हरी रोकालाई प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनाएको छ।
  • हरी रोकाले फेसबुकमा भने, 'मेरो निर्वाचन क्षेत्रका जनताबाट प्राप्त माया, विश्वास र समर्थन नै मेरो सवैभन्दा ठूलो शक्ति हो।'
  • उनी केही वर्षदेखि खोटाङ फर्किएर कृषि उद्यममा सक्रिय छन् र जिल्लाको भूगोल र राजनीतिसँग परिचित छन्।

५ माघ, खोटाङ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले खोटाङमा हरी रोकालाई उम्मेदवार बनाएको छ । अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक रोका संविधान सभा सदस्य हुन् । केही वर्षदेखि उनी खोटाङ फर्किएर कृषि उद्यममा सक्रिय छन् ।

जिल्लाको भूगोल र राजनीतिसँग परिचित रोकालाई नेकपाले प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो ।

‘मेरो निर्वाचन क्षेत्रका जनताबाट प्राप्त माया, विश्वास र समर्थन नै मेरो सवैभन्दा ठूलो शक्ति हो । तपाईँहरुको भरोसालाई विकास र सेवामा रुपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,’ टिकट पाएपछि रोकाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् ।

हरि रोका
