+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

महिन्द्राले हेटौंडामा सार्वजनिक गर्‍यो इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूभी बीई-६ र एक्सईभी ९-ई

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ५ गते १५:३१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • अग्नि इन्कर्पोरेटेडले हेटौँडामा महिन्द्राको इलेक्ट्रिक एसयूभी बीई-६ र एक्सईभी ९-ई सार्वजनिक गरेको छ।
  • महिन्द्रा एक्सईभी ९-ईले इन्डियन कार अफ द इयर २०२६ अन्तर्गत ग्रीन कार अफ द इयर अवार्ड प्राप्त गरेको छ।
  • यी एसयूभीहरूको मूल्य क्रमशः ५७ लाख र ६९ लाख रुपैयाँदेखि सुरु हुन्छ र तीन फरक भेरियन्टहरूमा उपलब्ध छन्।

२ माघ, हेटौंडा । नेपालका लागि महिन्द्रा अटोमोबाइल्सको आधिकारिक वितरक अग्नि इन्कर्पोरेटेड प्राइभेट लिमिटेडले हेटौँडा तथा क्षेत्रीय बजारको लागि अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक ओरिजिन एसयूभीहरू– बीई-६ र एक्सईभी ९-ई सार्वजनिक गरेको छ ।

हेटौँडा उपमहानगरपालिका–७, न्युरेनिस्थित महिन्द्रा शोरूममा आयोजित कार्यक्रममा यी नयाँ विद्युतीय एसयूभी सार्वजनिक गरिएका हुन् । समारोहमा विशेष अतिथिका रूपमा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रमोद सिंह रानाभाट र ट्राफिक प्रहरी प्रभाग हेटौँडाका प्रहरी निरीक्षक बचु राम फुयाँल, ग्राहक तथा कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो ।

यी गाडीहरू महिन्द्राको अत्याधुनिक इङ्ग्लो प्लेटफर्ममा आधारित छन् भने संसारकै सबैभन्दा इन्टेलिजेन्ट अटोमोटिभ आर्किटेक्चर मायाबाट सञ्चालित छन् । यी अत्याधुनिक ई-एसयूभीहरूको सार्वजनिकीकरणले विद्युतीय सवारीको क्षेत्रमा नेपालको क्षेत्रीय स्तरमा नयाँ यात्राको सुरुवात गरेको छ ।

महिन्द्रा बीई-६ र एक्सईभी ९-ई लाई सन् २०२५ को अगस्टमा आयोजित नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोमार्फत पहिलोपटक नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरिएको थियो ।

त्यसैगरी हालसालै महिन्द्रा एक्सईभी ९ ईले इन्डियन कार अफ द इयर अन्तर्गत ग्रीन कार अफ द इयर २०२६ अवार्ड प्राप्त गरेको छ जुन यसको अत्याधुनिक विद्युतीय प्रविधि, दिगो डिजाइन र उत्कृष्ट प्रदर्शनको प्रमाण हो ।

यी नयाँ गाडीहरूले नेपाली ग्राहकमाझ पाएको सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा बढ्दो मागलाई ध्यानमा राख्दै अग्नि ग्रुपले महिन्द्राको ‘बर्न इलेक्ट्रिक’ लाइनअपलाई नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरूमा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । फलस्वरूप देशभरका प्रमुख सहरी केन्द्रहरूमा उपत्यका बाहिरका ग्राहकहरूले पनि विश्वस्तरीय विद्युतीय एसयूभीको अनुभव लिन सक्नेछन् । हेटौँडामा गरिएको यो क्षेत्रीय शुभारम्भ सोही दृष्टिकोणको एक महत्त्वपूर्ण कदम हो ।

यी दुवै एसयूभीले दमदार परफर्मेन्स प्रदान गर्दछन् । अधिकांश भेरियन्टहरूले ९९ किलोवाटको पावर दिन्छ जसले दैनिक छोटोदेखि लामो दुरीको यात्राहरूमा सहज र रेस्पोन्सिभ ड्राइभिङ अनुभव सुनिश्चित गर्दछ । एक्सईभी ९-ई को प्याक थ्री भेरियन्टमा १९९ किलोवाटको पावर छ, जसले अझ थ्रिलिङ र उत्साहजनक ड्राइभिङ अनुभव प्रदान गर्दछ।

एक्सईभी ९-ई मा ट्रिपल स्क्रिन सिनेमाटिक डिस्प्ले रहेको छ जुन ड्यासबोर्डको दायाँदेखि बायाँ कुनासम्म फैलिएको छ । बीई ६ मा ‘रेस-रेडी डिजिटल ककपिट’ रहेको छ जसले चालकलाई हाइ-पर्फमेन्स गाडीको अनुभव दिन्छ । बीई ६ को मूल्य ५७ लाख रुपैयाँदेखि सुरु हुन्छ र यो तीन फरक भेरियन्टहरूमा उपलब्ध छ ।

त्यसैगरी, एक्सईभी ९-ई को मूल्य ६९ लाख रुपैयाँ देखि सुरु हुन्छ र यो पनि तीन भेरियन्टहरूमा उपलब्ध छ । महिन्द्राले यी दुवै मोडेलका सबै भेरियन्टहरूका लागि बुकिङ खुला गरिसकेको छ ।

एक्सईभी ९-ई बीई-६ महिन्द्रा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

खोटाङमा नेकपाका उम्मेदवार हरि रोका

खोटाङमा नेकपाका उम्मेदवार हरि रोका
झापा–५ मा ओली र बालेनका चुनौती

झापा–५ मा ओली र बालेनका चुनौती
प्रतिनिधिसभा चुनाव लड्न लुम्बिनीका ३ प्रदेश सांसदले दिए राजीनामा

प्रतिनिधिसभा चुनाव लड्न लुम्बिनीका ३ प्रदेश सांसदले दिए राजीनामा
जेनजी अगुवा खनाल रास्वपाबाट नवलपुर-२ मा चुनाव लड्ने

जेनजी अगुवा खनाल रास्वपाबाट नवलपुर-२ मा चुनाव लड्ने
जनकपुरको सभामा रहबरले भने- मधेशमा विकासको विगुल फुक्न रास्वपामा आएँ

जनकपुरको सभामा रहबरले भने- मधेशमा विकासको विगुल फुक्न रास्वपामा आएँ
सङ्खुवासभामा कांग्रेसबाहेकका दलले टुंग्याए उम्मेदवार

सङ्खुवासभामा कांग्रेसबाहेकका दलले टुंग्याए उम्मेदवार

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित