+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

जनकपुरको सभामा सोबिता- मधेशबाट देशले भाग्य परिवर्तन गर्नैपर्छ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ५ गते १५:३९

५ माघ, काठमाडौं । रास्वपा नेता सोबिता गौतमले मधेश इतिहास बोकेको ठाउँ भएको भन्दै आज देशको भाग्य परिवर्तन मधेशबाटै हुनुपर्ने बताएकी छिन् ।

सोमबार जनकपुरमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले देशको भाग्य परिवर्तन मधेशबाटै हुनुपर्ने बताइन् ।

अब आयने निर्वाचनबाट मधेशका छोरा बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा हेर्न चाहेको उनले बताइन् ।

‘हामी परिवर्तनको उद्घोष लिएर देशव्यापी रुपमा हिँडेका छौं । इतिहास बोकेको ठाउँ हो मधेश, आज यो उद्घोष सभाबाट मधेशले वाचा गर्नैपर्छ, यो देशले भाग्य परिवर्तन गर्नैपर्छ,’ गौतमले भनिन्, ‘मधेश अग्रपंक्तिमा रहनैपर्छ । किनकी रास्वपा आज अग्रपंक्तिमा उभिएको छ । यो देश अबको आउने निर्वाचनबाट बालेन शाहज्यूलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा हेर्न चाहन्छ ।’

उनले आज बलिदान दिवस मनाइरहँदा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले १५ वर्षअघि क्यामेरा बोकेर देशका समस्या बुझ्नका लागि हिँडेको स्मरण गरिन् ।

‘बलिदान दिवस मनाइरहँदा हाम्रो पार्टीको सभापति रवि लामिछाने आजभन्दा १० १५ वर्षअघि मधेशका फाँटमा गएर नेपालका समस्यालाई उजागर गर्दै हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भनिन् ।

आज पार्टीमा बोलन शाह प्रवेश गर्दैगर्दा पार्टीले पूर्णता पाएको महसुस आफूले पाएको बताइन् ।

‘जसरी यो पार्टी निर्माण गर्नुभयो यो पार्टीमा हाम्रा बालेन्द्र शाहज्यू जन्मको हिसाबले मधेशको छोरो, राजनीतिक जन्मको हिसाबले काठमाडौंको छोरो र मेयरको रुपमा उहाँको राजनीतिक उदय भएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘आज अपनत्वको हिसाबले देशको छोरो एकै ठाउँमा उभिनुभएको छ । यो ऐतिहासिक क्षण हो । यो मञ्चमा उभिँदा आज रास्वपा पूर्ण भएको महसुस गरेको छु । मैले मेरो देश पूर्ण भएको महसुस गरेको छु । ’

रवि र बालेनको उपस्थितिले देश हाँसेको छ, आशा गरेको छ, भविष्य देखेको उनको भनाइ छ ।

सोबिता गौतम
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयले सहकारी पीडितले पैसा पाउने बाटो खुल्यो : गौतम

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयले सहकारी पीडितले पैसा पाउने बाटो खुल्यो : गौतम
अदालतको फैसलालाई ख्याल नगरी आयोगले गरेको दुष्प्रचार आपत्तिजनक : गौतम

अदालतको फैसलालाई ख्याल नगरी आयोगले गरेको दुष्प्रचार आपत्तिजनक : गौतम
रवि, बालेन र कुलमान एक भएपछि सोबिता- यथास्थिति प्रतिस्थापन गर्ने निर्णायक प्रयास

रवि, बालेन र कुलमान एक भएपछि सोबिता- यथास्थिति प्रतिस्थापन गर्ने निर्णायक प्रयास
संसद् विघटन गर्नु जनताको सर्वोच्चता संकटमा पर्नु हो : सोबिता गौतम

संसद् विघटन गर्नु जनताको सर्वोच्चता संकटमा पर्नु हो : सोबिता गौतम
सोबितालाई कांग्रेस सांसद थिङको चुनौती- संविधानको ज्ञान कोसँग रहेछ, जोखौं

सोबितालाई कांग्रेस सांसद थिङको चुनौती- संविधानको ज्ञान कोसँग रहेछ, जोखौं
चितवनबासीलाई सोबिताको आग्रह- अभिभावकविहीन बनेको नसोच्नुस्, रविको भिजन पूरा गर्नुछ

चितवनबासीलाई सोबिताको आग्रह- अभिभावकविहीन बनेको नसोच्नुस्, रविको भिजन पूरा गर्नुछ

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित