+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रवि, बालेन र कुलमान एक भएपछि सोबिता- यथास्थिति प्रतिस्थापन गर्ने निर्णायक प्रयास

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १४ गते २३:३०

१४ पुस, काठमाडौं । रास्वपा नेता सोबिता गौतमले काठमाडौंका मेयर बालेन शाह र ऊर्जामन्त्री समेत रहेका उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान घिसिङसँग भएको सहमतिलाई राजनीतिक यथास्थितिलाई प्रतिस्थापन गर्ने निर्णायक प्रयासको रुपमा अर्थ लगाएकी छिन् ।

सोमबार कुलमान घिसिङसँग भएको सहमतिपछि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो बताएकी हुन् ।

‘दशकौँ देखी सीमित नेताहरूले नियन्त्रण गरेको राजनीतिक यथास्थितिलाई प्रतिस्थापन गर्ने निर्णायक प्रयास,’ रवि, बालेन र कुलमानसहितको तस्वीर सेयर गर्दै उनले भनेकी छिन् ।

उनले अघि भनेकी छिन्, ‘यस प्रयासका लागि निलो क्रान्तिका सर्वोच्च कमाण्डर रवी लामिछानेप्रति उच्च सम्मान ।’

गौतम रास्वपा सचिवालय सदस्य हुन् । विघटित प्रतिनिधिसभा सांसद समेत रहेकी उनले निर्वाचनमा देशलाई लानुपर्ने र सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने मत राख्दै आएकी छिन् ।

सोबिता गौतम
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

संसद् विघटन गर्नु जनताको सर्वोच्चता संकटमा पर्नु हो : सोबिता गौतम

संसद् विघटन गर्नु जनताको सर्वोच्चता संकटमा पर्नु हो : सोबिता गौतम
सोबितालाई कांग्रेस सांसद थिङको चुनौती- संविधानको ज्ञान कोसँग रहेछ, जोखौं

सोबितालाई कांग्रेस सांसद थिङको चुनौती- संविधानको ज्ञान कोसँग रहेछ, जोखौं
चितवनबासीलाई सोबिताको आग्रह- अभिभावकविहीन बनेको नसोच्नुस्, रविको भिजन पूरा गर्नुछ

चितवनबासीलाई सोबिताको आग्रह- अभिभावकविहीन बनेको नसोच्नुस्, रविको भिजन पूरा गर्नुछ
व्याकुल माइलाको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने काम भएको भन्दै सोबिताको ध्यानाकर्षण

व्याकुल माइलाको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने काम भएको भन्दै सोबिताको ध्यानाकर्षण
नेपालमा कैदीबन्दीको खर्च ठूलो छ, त्यसलाई उत्पादनसँग जोडौं : सांसद गौतम

नेपालमा कैदीबन्दीको खर्च ठूलो छ, त्यसलाई उत्पादनसँग जोडौं : सांसद गौतम
हार जितको आधारमा कानुन व्यवसायीको पारिश्रमिक निर्धारण हुन हुँदैन : सांसद गौतम

हार जितको आधारमा कानुन व्यवसायीको पारिश्रमिक निर्धारण हुन हुँदैन : सांसद गौतम

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

कति उपयोगी, सुन्तलाको बोक्रा ?

8 Stories
चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित