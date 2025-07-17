+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

व्याकुल माइलाको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने काम भएको भन्दै सोबिताको ध्यानाकर्षण

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ साउन ३० गते १७:१७

३० साउन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद सोबिता गौतमले राष्ट्रिय गानको सर्जक (प्रदीप राई–व्याकुल माइला) मै हुँ’ भन्दै एक व्यक्तिले गरेका क्रियाकलापप्रति सचेत हुन संसदीय समितिसमक्ष आग्रह गरेकी छिन् ।

शुक्रबार सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले व्याकुल माइला हुँ भनेर किताबहरू निकाल्ने, प्रपोजलहरू गर्ने र बजेटहरू निकासा पनि गरिएको कुराप्रति ध्यान दिन आग्रह गरिन् ।

सर्जक व्याकुल माइलालाई प्रहरीले नै ‘म होइन’ भनेर उजुरी दिनुस् भनेकोप्रति उनको आपत्ति थियो ।

‘नेपालको राष्ट्रिय गान जसले सिर्जना गर्ने व्यक्तिमाथि यस्तो हुनुहुँदैन । प्रहरीले नक्कली व्यक्ति आयो भनेर उहाँलाई उजुरी हाल्नुस् भनेको रहेछ,’ सांसद गौतमले भनिन्, ‘सक्कली मान्छेलाई नक्कली व्यक्ति आयो भनेर उजुरी हाल्न ह्युमुलेसन पनि हुन्छ । यो विषय मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गरोस् ।’

शुक्रबार समितिको कार्यसूचीमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१ माथि मन्त्रालयबाट वृहत्तर तुलनात्मक विश्लेषण सहितको प्रस्तुतिकरण र छलफल हुने थियो ।

समितिमा संशोधनकर्ता समेत रहेकी सांसद गौतमले विधेयकमाथि आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा यस्तो बताएकी हुन् ।

राष्ट्रिय गानका रचयिता व्याकुल माइला बनेर उनको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी व्याकुल माइला हुँ भनेर किताबहरू निकाल्ने, प्रपोजलहरू गर्ने र बजेटहरू निकासा पनि गरिएकोबारे उनले समितिमा ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।

सोबिता गौतम
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

नेपालमा कैदीबन्दीको खर्च ठूलो छ, त्यसलाई उत्पादनसँग जोडौं : सांसद गौतम

नेपालमा कैदीबन्दीको खर्च ठूलो छ, त्यसलाई उत्पादनसँग जोडौं : सांसद गौतम
हार जितको आधारमा कानुन व्यवसायीको पारिश्रमिक निर्धारण हुन हुँदैन : सांसद गौतम

हार जितको आधारमा कानुन व्यवसायीको पारिश्रमिक निर्धारण हुन हुँदैन : सांसद गौतम
भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई चुनावको औजार बनाउने काम बन्द गरौं : सांसद गौतम

भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई चुनावको औजार बनाउने काम बन्द गरौं : सांसद गौतम
सबै यातायातको नियमन एउटै निकायबाट हुनुपर्छ : सांसद गौतम

सबै यातायातको नियमन एउटै निकायबाट हुनुपर्छ : सांसद गौतम
सोबितालाई सुनिताको चुनौती- भाषाको ज्ञान सिकाउन तयार छौं

सोबितालाई सुनिताको चुनौती- भाषाको ज्ञान सिकाउन तयार छौं
सोबिताको प्रश्न : भाषाको बुझाइमा समस्या हुँदा मेरो भनाइ हटाउनुपर्ने ?

सोबिताको प्रश्न : भाषाको बुझाइमा समस्या हुँदा मेरो भनाइ हटाउनुपर्ने ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’

दुबईबाट आएका थिए नेपालमा समातिएका भनिएका ‘दाउदका एजेन्ट’
किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?

किसानको खेतबाट कसले पार्छ ट्रान्सफर्मर गायब ?
भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्

भारत गएका खिलबहादुरको तस्करले मिर्गौला निकाले, उनले पत्तै पाएनन्
मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?

मालपोत प्रमुख बन्न चिरञ्जीवी पौडेलले कसलाई बुझाए ७० लाख ?
भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर

भद्र बन्दीगृहमा शान्त टोपबहादुर
पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’

पूर्वसचिव पोखरेलमाथि आरोप- ‘५ लाख, वनकुखुरा र अरिंगाल खाए, काम गरिदिएनन्’
संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

संसदीय दलमा विश्वास गुमाएका लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन गाह्रो

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

7 Stories
चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

चिनी खान चटक्कै छोड्दा के हुन्छ ?

9 Stories
जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

जीवन रहँदै पनि सम्भव छ अङ्ग दान

11 Stories
बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

बास्ना छालाको लागि कति खतरनाक ?

6 Stories
रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

रोमान्समा यी जनावर सबैभन्दा अगाडि

7 Stories
बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

बियरले कसरी स्वास्थ्यमा असर पार्छ ?

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित